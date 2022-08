‘PROVOCIRAO ME ZATO ŠTO SAM SRBIN’ Pričalo se da ga je Hrvatska ‘eliminirala’, a ovo posebno pamti…

Od hrvatskog osamostaljenja, bilo je puno uspjeha na nogometnom terenu, s puno veselja koje su donijele pobjede Vatrenih, ponajprije s broncom na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj i srebrom osvojenim u ljeto 2018. na SP-u u Rusiji. U susjedstvu, bilo je puno je manje veselja zbog rezultatskih uspjeha, a dio te priče je i Srbija, koja je kroz godine ipak imala i puno jakih igračkih, ali i drugih aduta na terenu.

U kategoriji drugih velikih aduta iz nogometnih utakmica, godinama je veliku karijeru gradio Milorad Mažić, bivši poznati srpski međunarodni sudac, danas 49-godišnjak, koji se sada bavi poslom instruktora i savjetnika na Cipru, pomažući tamošnjem nogometu. U karijeri sa zviždaljkom, pamti odlazak na SP 2014. u Njemačkoj i četiri godine kasnije u Rusiji, a između toga, i na Euro koji je bio odigran 2016. u Francuskoj. Tu su bile i velike klupske utakmice, među ostalima, i finale Lige prvaka iz 2017./18. u kojem je Real Madrid u Kijevu s 3:1 slavio protiv Liverpoola, a Mažić se sa svojom ekipom nadao i suđenju finala SP-a u Rusiji u toj istoj, 2018. godini.

No, tu se dogodila priča u kojoj je sudjelovala hrvatska reprezentacija.





Spominjao se utjecaj uspjeha Vatrenih

Od SP-a u Rusiji prošlo je više od četiri godine, a Milorad Mažić se na moguće suđenje finala vratio gostujući u podcastu Alesto, prisjećajući se što se zbivalo nakon što je Hrvatska izborila finale polufinalnim slavljem protiv Engleza. Kako je istaknuo Mažić, njegov dojam bio je da su šanse za suđenje velike utakmice bile velike prije nego su Vatreni stigli do finala, a potom, pravi odgovor na ono što se zbivalo ima Pierluigi Collina, bivši slavni talijanski sudac, koji se kasnije bavio odlukama tko će dobiti povjerenje sa zviždaljkom na najvećoj sceni. Srpski sudac prisjetio se tih dana, govoreći o stvarima koje zna.

‘Tada smo dobili najjaču utakmicu četvrtfinala i bilo nam je spomenuto da bismo trebali znati što to znači. To je bilo finale prije finala, Belgija protiv Brazila. Sudili smo dobro, ocjene su bile dobre, pa smo bili ostavljeni među kandidatima koji su čekali što će se dogoditi u polufinalu. Tamo se dogodilo što se dogodilo, jedan član sudačke komisije iz Fife mi je poslije Hrvatske i Engleske rekao – ‘Milorade, ti znaš što sada ovo znači’. Možda tog trenutka nisam bio svjestan, ali shvatio sam poslije par minuta, i to je bilo normalno. Sudac koji sudi finale Lige prvaka je veliki kandidat za finalnu utakmicu jer je u najboljoj utakmici i najbolje je predstavljen u javnosti’, sjetio se Mažić tih dana iz Rusije.









Možda bi s Mažićem Vatreni prošli bolje

Srpski sudac u finalu SP-a nije dobio povjerenje sa svojom ekipom. Glavnu riječ sa zviždaljkom imao je Argentinac Nestor Pitana, a podsjetimo, tada je u prvom planu u suđenju utakmice bio penal u korist Francuza zbog dosuđenog igranja rukom Ivana Perišića u 16-ercu, nakon spornog korištenja VAR-a i provjere snimke. Nakon toga, Antoine Griezmann je iz penala zabio za 2:1 u korist Francuza u 38. minuti, a da je na terenu bio Milorad Mažić, možda bi Vatreni prošli bolje u toj situaciji – no, na tu dilemu nikad neće biti pouzdanog odgovora.

Pamti i verbalni napad na terenu

Srpski sudac je tijekom uspješne karijere prošao jako puno. Bila je tu i jedna posebna utakmica koje se sjetio gostujući u podcastu Alesto, govoreći o provokacijama koje je na njegov račun imao neimenovani nogometaš s prostora nekadašnje Jugoslavije. Mažić je rekao da ga je taj igrač provocirao zbog toga što je Srbin.

‘Sudio sam veliku utakmicu, možda i jednu od najvećih u karijeri, a u njoj je jedan igrač s prostora bivše ‘Juge’ bio ustrajan u tome da me provocira na nacionalnoj osnovi. Tu taktiku nije mijenjao do kraja utakmice, kao i cijela njegova momčad’, rekao je poznati nekadašnji međunarodni srpski sudac, dodajući da neimenovanom igraču nije previše zamjerio to što je radio.









‘Sve je to legitimno, ljudi se služe svakakvim sredstvima kada traže pobjedu. Je li to kažnjivo ili ne, to je u rukama sudaca. Možda sam bio nespreman i šokiran, ali bilo je to i veliko iskustvo, igračima je dozvoljeno služenje svim sredstvima da dođu do cilja’, kazao je Mažić o toj situaciji koju pamti.