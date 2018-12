PROTJERANI VATRENI ZAGORČAO SRBINU ŽIVOT: ‘Zbog njega su me vrijeđali i nazivali lažovom’

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, Nikola Kalinić, doveo je u neugodnost srpskog košarkaša iz Fenerbahčea, ali dakako ne izravno svojom krivicom. Naime, srpski košarkaš se također zove Nikola Kalinić, a požalio se na euroligaškom blogu kako je zbog hrvatskog nogometaša imao podosta problema.

Sve je počelo prošlog ljeta tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji kada je Hrvat Kalinić protjeran iz reprezentacije usred Mundijala.

“Želio sam govoriti o društvenim mrežama i kao primjer navest ću činjenicu da je Nikola Kalinić, hrvatski nogometaš, zabio gol za Atletico prošlog tjedna. U posljednje me vrijeme ne zamjenjuju s njim često, ali jesu tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva prošlog ljeta. U to je vrijeme izbačen iz reprezentacije, a Hrvatska je kasnije otišla do finala”, napisao je košarkaš Fenerbahčea.

Kaže kako su ga tada navijači baš žestoko napali.

“Svi su me na Twitteru počeli vrijeđati misleći da sam on. U početku mi nije bilo jasno što se događa jer nisam veliki nogometni fan. Pomislio sam si: Ok, možda sam rekao nešto krivo, ali ne zaslužujem te sve loše riječi’. Onda, kada sam im odgovorio da nisam taj za kojeg misle nazvali su me lažovom. Ok, bilo je ludo i zato želim razgovarati o društvenim mrežama. Stvari su izmakle kontroli, a dva su klika mišem dovoljna da postoji drugi Nikola Kalinić koji je košarkaš. Ali lakše je komentirati nego provjeriti”, požalio se srpski reprezentativac.