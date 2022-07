PROTIV UKRAJINACA SKANDIRALI PUTINU: ‘Bolesno odvratno’, dočekala ih i kazna

Nesvakidašnja situacija zabilježena je u drugoj večeri drugog pretkola Lige prvaka. U Istanbulu su igrali Fenerbahče i Dynamo iz Kijeva, a na tribinama stadiona turskog velikana, odjeknula je pjesma u kojoj su domaći navijači skandirali Vladimiru Putinu.

Kako tvrde turski mediji, sve je krenulo nakon što su dvojica igrača ukrajinskog kluba, Vitalij Bujalskij i pričuvni golman Denys Bojko, gestikulacijama ušli u sukob s domaćim navijačima nakon što je Bujalskij u 57. minuti bio strijelac za 1:0. Odgovor je stigao s pjesmom kojom se spominjanjem Putina nastojalo isprovocirati goste.

Kako je reakcija s tribina izgledala, pogledajte – ovdje.

Na kraju ove utakmice, domaći navijači nisu imali razloga pjevati nikome s obzirom na to da je Fenerbahče izgubio i ne nastavlja svoju borbu za nastup u Ligi prvaka. Dynamo je nakon produžetaka došao do 2:1 u Istanbulu, za prolazak dalje nakon što je prva utakmica bila završena bez golova.

Kako u Ukrajini do daljnjega nema europskih utakmica, prošlotjedni prvi susret bio je odigran u Poljskoj, u Lodzu, pa je kijevski klub, tako, osigurao prolazak dalje poslije dva nastupa u gostima.

Dynamo je mogao slaviti i prije nego se otišlo u produžetke. Fenerbahče je u 89. minuti izjednačio na 1:1 golom Mađara Attile Szalaija, a potom, Kijevljanima je u 114. veliko veselje osigurao gol Oleksandra Karavajeva.

Nakon skandiranja Putinu, stiglo je puno reakcija na ono što su napravili navijači turskog kluba, među njima puno negativnih, a jednu takvu je na Twitteru imao ukrajinski istraživački novinar Danylo Morkyk, ne birajući riječi.

Ukrajinski novinar je skandiranje navijača Fenerbahčea nazvao ‘bolesno odvratnim’, dodajući da su se ‘zakačili’ na tragediju samo da napakoste.

Turski klub je na koncu dočekao kaznu jer za Fener nema nastavka puta prema Ligi prvaka, a tek treba vidjeti hoće li biti i Uefine kazne zbog onog što se moglo čuti.

🇹🇷@Fenerbahce fans massively chanting "Vladimir Putin" during today's @ChampionsLeague qualifying match against 🇺🇦@DynamoKyiv is sickeningly disgusting. Treading on a tragedy purely out of spite.

But. Just as Fener lost today, Putin will also lose.

— Danylo Mokryk (@DMokryk) July 27, 2022