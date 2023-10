Prosinečkog zovu ljuti neprijatelji Srba, naslijedio bi drugog Hrvata

Nakon epizode na klupi Rudeša, Robert Prosinečki bi novu trenersku postaju mogao imati u inozemstvu, točnije, u Albaniji, gdje je nedavno bez trenera ostao tamošnji Partizani.

Albanski klub napustio je Zoran Zekić koji se vratio na klupu Osijeka, a sada se u Albaniji piše da je najizgledniji kandidat za nasljednika legendarni Žuti koji bi do kraja tjedna mogao preuzeti svoj novi posao.

Prosinečki bi, tako, imao novu klupsku sredinu u trenerskoj karijeri u kojoj je do sada vodio Crvenu zvezdu, Kayserispor, Denizlispor, ljubljansku Olimpiju i donedavno Rudeš. Bio je i izbornik BiH te Azerbajdžana, a prije toga, surađivao je s izbornikom Slavenom Bilićem u stručnom stožeru Vatrenih.

Dogovori li se s Partizanijem, Prosinečki bi došao u klub koji je prošle sezone u Albaniji slavio naslov prvaka. Svoju karijeru nastavio bi u Tirani, u glavnom gradu zemlje koja je u Srbijom u zategnutim odnosima, a podsjetimo, Prosinečki je u Beogradu svojedobno ostavio trag kao igrač velike generacije Crvene zvezde i kasnije trener beogradskog kluba.

Croatian football legend Robert Prosinečki is in Tirana.

The ex Barcelona and Real Madrid player is very close to being the new manager of FK Partizani. pic.twitter.com/k6rQzmBPLp

