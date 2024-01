Prosinečki se otvorio o teškom udarcu u karijeri: ‘Rat na Balkanu je utjecao na mene i nisam uspio’

Autor: Ivor Krapac

Puno sjajnih epizoda u klubovima i u reprezentativnom dresu obilježilo je karijeru Roberta Prosinečkog, no za hrvatskog majstora s loptom nije sve uvijek prolazilo kako je očekivao. Tijekom karijere je bilo i neugodnih udaraca, a jedan takav je došao zbog neostvarenih očekivanja u dresu Real Madrida.

U Real je došao 1991. godine, nakon odlaska iz Crvene zvezde u kojoj je bio prvak Europe, a član madridskog kluba ostao je do ’95., s odlaskom na posudbu u Oviedo u sezoni 1994./95., nakon čega je prešao i Barcelonu. Prosinečki je o tom dijelu svoje karijere govorio u razgovoru za španjolski sportski list AS, govoreći o razlozima podbačaja.

“Nisu za mene problem bile samo ozljede. Tada je na Balkanu bio rat, moja obitelj bila je tamo, a ja sam živio sam u Madridu. Počeo sam s ozljedama, osjećao sam veliki pritisak, nisam uspio vratiti formu i najbolju verziju svoje igre”, rekao je Prosinečki Španjolcima.

Danas više ne žali

“O tome više ne razmišljam. Takav je život. Ne žalim ni za čime. Ponosan sam što sam igrao u dvije najbolje svjetske momčadi”, rekao je Prosinečki, misleći na igranje za Real i Barcelonu u kojoj je bio u sezoni 1995./96. Nakon toga, svoj put u Španjolskoj nastavio je u Sevilli, potom se vratio u dres Dinama u kojem je radio prve seniorske korake, a u glavnom hrvatskom gradu su do kraja karijere još slijedili nastupi za Hrvatski dragovoljac i Zagreb.

U Španjolskoj se o Prosinečkom često pisalo kao o krhkom igraču kojeg zaustavljaju ozljede. Za AS je rekao da mu je takav glas smetao, ali nije mogao pobjeći od toga da je često bio ozlijeđen. Pitali su ga i o pušenju duhana tijekom karijere, a od te teme nije pobjegao, priznajući svoj porok.

“Istina je, uvijek sam pušio, a pušim i danas. Nikad nisam prestao, ali ne mislim da je to bio uzrok mojih fizičkih problema”, smatra Prosinečki, koji je u Realu bio u akciji u 55 ligaških utakmica i ima 10 zabijenih golova. Kroz godine, ta statistika ne zvuči tako loše, no ugled s kojim je u Madrid došao nakon odlaska iz Crvene zvezde najavljivao je i veće stvari. Ovog tjedna proslavio je 55. rođendan, bio je to povod i za podsjetnik na majstorije iz igračkih dana…

Robert Prosinecki 55 today Technically gifted playmaker for Red Star Belgrade, Real Madrid, Oviedo, Barcelona, Sevilla, Dinamo Zagreb & Portsmouth Loved the odd cigarette 😉





This goal for Pompey v Wolves in 2002 is simply brilliant – What a playerpic.twitter.com/HDVfuylYUN — 80s&90sFootball ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇺🇦 (@80s90sfootball) January 12, 2024









Bio svjetski prvak s mladom reprezentacijom

Prosinečki je ranih ’90-ih došao u Real s velikim očekivanjima zbog uspjeha u dresu Crvene zvezde, ali i zbog velikog rezultata u dresu bivše Jugoslavije, s proslavom naslova svjetskog prvaka na SP-u mladih reprezentacija 1987. u Čileu. Tog velikog rezultata se također prisjetio u razgovoru za španjolski AS.

“Imali smo sjajnu generaciju talenata u bivšoj Jugoslaviji. Neki dečki koji se zovu Boban, Šuker, Jarni, Mijatović, ja… Pokrenuli smo lijepu nogometnu priču. U finalu smo dobili SR Njemačku, a ja sam osvojio Zlatnu loptu”, vratio je Prosinečki film unatrag.

Danas, u Španjolskoj je u fokusu finalna utakmica Superkupa u kojoj se Real Madrid i Barcelona susreću u Saudijskoj Arabiji. Prosinečkog su pitali i za pogled prema toj utakmici koja počinje u 20 sati. “Skloniji sam Realu. Bio mi je prvi klub u Španjolskoj i danas navijam za Real”, rekao je Prosinečki, a dotaknuo se i uloge Luke Modrića.

‘Ponos Hrvatske’

“U Realu igra i Luka Modrić, on je ponos Hrvatske. Euro će mu biti posljednje veliko natjecanje za hrvatsku reprezentaciju i priželjkujemo da bude spreman. Luka je fenomen. Činjenica da s 38 godina igra na najvišoj razini dokazuje koliko je veliki profesionalac. On živi nogomet”, rekao je Prosinečki o kapetanu Vatrenih.