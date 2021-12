PROSINEČKI PRIČAO O VATRENOM PA GA NALJUTILO JEDNO PITANJE! ‘Kao da je to bitno, pričamo o nogometu!’

Autor: F.F

Večeras od 21 sat u Ligi prvaka susret će se Real Madrid i Inter te će odlučiti tko će završiti prvi u skupini. Utakmica će biti pravi ‘derbi Hrvata’, s obzirom na to da se očekuje da od prve minute krenu Ivan Perišić i Marcelo Brozović za Inter te Luka Modrić za Real.

Gazzetta dello Sport pričao je s legendarnim Vatrenim, Robertom Prosinečkim, te su tražili njegov komentar na veliku utakmicu u Ligi prvaka.

Najviše su se zanimali za Marcela Brozovića koji je u posljednje vrijeme ponajbolji igrač milanskog Intera.

‘Pa nije ovo maraton’

“On već jako dugo i konstantno raste, ali je u posljednje dvije godine eksplodirao. To se dogodilo, naravno, zahvaljujući njemu, ali i trenerima koji su ga vodili kroz karijeru. Bio je ključan igrač prilikom osvajanja Scudettta i to mu je nagrada za sve što je napravio. Doslovno je pokretač Intera. Trebalo mu je vremena da se navikne na talijanski nogomet i otkad je to uspio, oduševljava”, započeo je.

Robert Prosinecki was some player! pic.twitter.com/QwNRS6de1O — 90s Football (@90sfootball) November 3, 2021

Prosinečki je poznat po svojoj sjajnoj tehnici u nogometnoj karijeri, ali i o uživanju van terena. Kad su ga pitali što misli o tome da je Brozović igrač koji najviše pretrči u cijeloj Seriji A, Robi se nanervirao:









“Molim vas, pričamo o nogometu, a ne o maratonu! Nije bitno koliko kilometara pretrčiš, nego kako to rasporediš. Činjenica je da Broz puno trči, ali on to radi s loptom ili dok prati loptu jer razumije gdje ide. To je njegova najveća vrijednost, ta percepcija igre i pozicioniranje. On je moderni obrambeni vezni igrač, ali i veznjak koji kreira. Zato je Inter s njim i bez njega, potpuno drugačija momčad”, zaključio je Robi.