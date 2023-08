Prosinečki ovo još nije doživio: ‘Mislim da nikad nije bio u težoj situaciji’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Proslavljenom „vatrenom„ reprezentativcu, danas treneru Robertu Prosinečkom, neurotičniji događaj nije mu se mogao dogoditi. Kako je već ispala utakmica njegovog Rudeša protiv Osijeka (3-4). Ah, nije to ni neuobičajen rezultat u nogometu. Ali, ako tvoja momčad vodi na poluvremenu s 3-0 i na kraju se izgubi utakmica onda je to teško probavljivo. Što to može biti nego uzrok velike traume. Robert Prosinečki uistinu mora preboljeti taj šok.

Rudeš je zaista odigrao sjajnu prvu dionicu tog dvoboja. Na tribinama su se redali hvalospjevi za Prosinečkog, novi prvoligaš djelovao je zastrašujuće. Zastrašujuće dobro. U nastavku je Rudeš bio zastrašujuće loš, a najlošiji je bio – vratar.

Utakmicu Rudeša i Osijeka prokomentirao nam je Zoran Vulić, zorno i slikovito:





“Nekad si i kao trener nemoćan. Jednostavno, sve ide tamo di ne treba ići, pa te još vratar utopi i nema ti spasa. Makar, reći ću vam, gledao sam i prvu utakmicu Rudeša u Rijeci. Tamo je bio težak 0-4 poraz, ali Rudeš je jedno vrijeme djelovao dobro. Onda se odjednom dogodio potop. Slično kao i protiv Osijeka. Dakle, momčad nema kontinuitet, stabilnost u 90 minuta nogometne igre. Nalazi se on pred teškim zadatkom. Postoji velika razlika između našeg najboljeg natjecanja i Druge lige, makar je zvali Prvom, a ovu glavnu SuperSport ligom. Pokazala je to prije dvije sezone sudbina Hrvatskog dragovoljca. Ušao je u Prvu ligu brz egzaktnih pojačanja i bio je to potop. Mislim da Prosinečki u svojoj trenerskoj karijeri nikad nije bio u težoj situaciji”, opisao je Vulić.

Nesumnjivo, igračka karijera ”Velikog Žutog” višestruko je bolja od trenerske. No, kada bi u svjetskom nogometu kao trener bio kakav je već i igrač bio – onda bi bio u rangu Ancelottija, Guardiole, Tuchela i ostalih. Čovjek koji je karijeru počeo u Dinamu, a proslavio se u beogradskoj Crvenoj zvezdi s kojom je bio i klupski europski i svjetski prvak, a igrao je i u Realu i Barceloni, ostavio je traga u povijesti nogometa. Uostalom, bio je i najbolji nogometaš bivše države na svjetskoj U-21 smotri 1987. godine u Čileu. A s „vatrenima„ je bio treći na svjetskoj smotri 1998. u Francuskoj.

Krenuo s Bilićem i Vatrenima

Kao trener još uvijek se trudi, iako je bilo i svijetlih trenutaka. Robert Prosinečki počeo je trenersku karijeru 2006. godine kao pomoćni trener u stožeru hrvatske nogometne reprezentacije kojem je na čelu bio Slaven Bilić. Govorilo se da je od velike pomoći tadašnjem izborniku, a kada je napustio stožer mnogi su govorili da je to zbog njegovog odlaska.

Otišao je u prosincu 2010. godine voditi beogradsku Crvenu zvezdu. To mu je bio prvi samostalan trenerski posao. S Crvenom zvezdom osvojio je Kup 2012. godine. U kolovozu 2012. godine sporazumno je raskinuo ugovor s Crvenom zvezdom.

Pa je u listopadu 2012. godine preuzeo turski nogometni klub Kayserispor, potpisavši dvogodišnji ugovor. Preuzevši klub na 15. mjestu na tablici, upisavši 13 pobjeda u 27 kola, do kraja sezone dovodi ga na peto mjesto Super lige, što je najbolji rezultat u povijesti tog kluba. U prosincu 2013. godine sporazumno je raskinuo ugovor s turskim Kayserisporom.

Slaba serija presudila u BiH

Pred kraj sljedeće, 2014. godine postao je izbornik Azerbajdžana. Na toj dužnosti bio je tri godine i nema sumnje, ta je reprezentacija s njime napredovala. Ali, ne još toliko da bi se plasirala na neko veliko natjecanje.









Dobar posao s Azerbajdžanom bio mu je najveća reklama za novi posao, na početku 2018. godine postao je izbornik Bosne i Hercegovine. Ipak, krajem studenog 2019. godine smijenjen je s mjesta izbornika reprezentacije BiH nakon slabih rezultata u kvalifikacijama za UEFA Euro 2020. Osvajanjem skupine B Lige nacija osigurao je doigravanje za EURO 2020.

U prosincu 2019. godine po drugi puta u svojoj trenerskoj karijeri preuzima Kayserispor. Nije ga spasio ispadanje iz lige. Početkom kolovoza 2020. godine Prosinečki je preuzeo trenerski položaj u turskome klubu Denizlisporu. U studenome iste godine Prosinečki i Denizlispor sporazumno raskinuli su suradnju. Još je bio u ljubljanskoj Olimpiji gdje se ubrzo sukobio s upravom kluba.

Zbog zdravstvenih problema, tri operacije tankog crijeva, zadnje vrijeme je bio izvan nogometa, tek je znao biti televizijski sukomentator. Preuzeo je nedavno ambiciozni Rudeš. I nije krenulo dobro.









Utakmica protiv Osijeka, toliko šokantna i turbulentna sigurno nije bila laka Prosinečkom za podnijeti. Zapravo, lakše bi se podnio još jedan 0-4 poraz nego debakl nakon 3-0 vodstva. Jedini cilj Rudeša je ostanak u ligi, za bilo kakve zaključke oko ostvarenja ovoga cilja jest prerano. No, da je Prosinečkog na početku novog posla zadesila baš nezgodna sudbina stoji. No, u nogometu ne ide ništa preko noći. Bogat iskustvom i nogometnim znanjem, uz poneki potez uprave Rudeša glede pojačanja momčadi, mogla bi još uvijek od Prosinečkog u HNL-u stvoriti ugodno iznenađenje.