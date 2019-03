PROSINEČKI OPET OTPISAO LEGENDU BiH NOGOMETA! Nakon svađe i izbacvanja javio se otjerani golman

Vratar engleskog Bournemoutha, Asmir Begović, ostao je ponovo bez poziva u reprezentaciju BiH. Robert Prosinečki ga nije pozvao prvo zbog sukoba među njioma dvojicom, a sada ga nije pozvao na kvalifikacije za Euro 2020. zbog toga što nije u formi.

“U posljednje vrijeme Begović ne brani u Bournemouthu. Ima nekih problema s klubom i trenerom”, rekao je Prosinečki prilikom objave popisa, no istaknuo je da nisu u dobrim odnosima.

“Ipak, nije to jedini razlog zašto nije pozvan. Svi znate da je posljednjih nekoliko utakmica pozivan, ali nije dolazio. Imam Šehića koji brani odlično, malog Pirića… Nema sukoba između nas, tako smo odlučili. Ako se nekad vrati na gol Bournemoutha, možda ga i pozovem”, kazao je Prosinečki.

Javio se potom i Begović.

“Mene nema. To je bila odluka Prosinečkog u ovom trenutku. Ne znam puno više od vas, vidim sam po medijima neke razloge. To nije bitno sada, bitno je da reprezentacija osvoji šest bodova. To je najbitnije i želim cijeloj momčadi puno sreće”, kazao je Begović za BHRT.