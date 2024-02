Prosinečki ide na razgovor za novi posao, u igri i čovjek koji dobro pamti Vatrene

Poslije boravka na klupi Rudeša u ranoj fazi ove sezone, Robert Prosinečki je za sada bez novog trenerskog angažmana, ali sada se otvara opcija za dolazak na klupu reprezentacije Gane, koja u afričkom nogometu ima ugled i tradiciju. U razvoju situacije, stranica Ghanasoccernet.com objavila je da je poslije prijave za posao sada na redu novi korak.

Stranica koja prati ganski nogomet piše da je od nogometnog agenta Josipa Vukoje, koji brine o karijeri slavnog nekadašnjeg Vatrenog, dobila informaciju da će Prosinečki narednih dana obaviti razgovor s Ganskim nogometnim savezom o mogućem preuzimanju izborničkog mjesta.

Klupa je trenutno prazna nakon smjene Chrisa Hughtona, koji je dobio otkaz nakon što je Gana neočekivano zakazala na Afričkom kupu nacija u Obali Bjelokosti, bez prolaska skupine prvog kruga u društvu Zelenortske Republike, Egipta i Mozambika. Gana je bila treća, iza Zelenortske Republike i Egipta, rano je završila svoj nastup.

Source close to Ghana FA said Robert Prosinecki is certainly one of the top candidates to take over Ghana national team. However, much depends on the conditions that the legendary Croatian footballer and manager will be looking for. pic.twitter.com/BTz0dn94sp

— World Football News ( WFN ) (@wfnsport1) January 30, 2024