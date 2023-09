Prosičeki progovorio o Dinamu, Hajduku i Zvezdi te tko je najbolji od njih

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Po prvi put otkada je napustio klupu pomoćnog trenera reprezentacije Robert Prosinečki se vratio u hrvatski nogomet. Sada kao trener NK Rudeša, ali ljubav je trajala sedam kola i rezultirala jednim osvojenim bodom.

Pred početak nove europske klupske sezone, legendarni Vatreni je dao veliki intervju za srpski Sportal u kojem je pričao o Dinamu, Crvenoj zvezdi, ali i Hajduku.

“U Zvezdi sam proveo četiri najbolje godine, a osvajanje Lige prvaka puno znači svakome, pa i nama tadašnjim igračima i svim generacijama navijača.”





Usporedba

Dinamo i Zvezda su super dominantni u svojim ligama: “Ne znam kojim putem ide Zvezda, a kojim Partizan, ali stvarno Zvezda dominira u posljednje vrijeme. Svih šest titula su osvojili uvjerljivo, s velikom bodovnom razlikom.

Hajduk se ove godine približio Dinamu, imao je dobar prijelazni rok, ali Dinamo je taj koji koji u Hrvatskoj dominira svih ovih godina.” Zatim je i usporedio:

Za kraj je rekao: “Dinamo svake godine ostvaruje velike transfere, od Luke Modrića pa nadalje, u kontinuitetu prodaje igrače za više milijuna eura. To nedostaje Zvezdi, ali s obzirom na to kako se radi, kako se planira, na dobrom su putu. Poslije dobrih kupovina, kao sada, mora doći do dobrih prodaja.”