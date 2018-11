PROROK MAMIĆ IZ MEĐUGORJA! Najavio veliku promjenu u Dinamu pa ispalio: ‘Zapamtite ovo što ću reći’

Bivši čelnik Dinama, nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvor zbog toga što je Dinamo ošetetio za 112 milijuna kuna i državu za 12, Zdravko Mamić, ponovo se oglasio u vezi povijesnog podviga modrog kluba s Maksimra.

“Ovaj je Dinamov uspjeh kulminacija svega što se događa u hrvatskom nogometu. I to ne od jučer. Sve je započelo senzacionalnim uspjehom reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, nakon toga je Luka Modrić izabran za najboljeg igrača na svijetu, mlada se reprezentacija plasirala na Europsko prvenstvo, eto, na koncu je stiglo Dinamovo proljeće. To je bajka koja je zapravo stvarnost. Sve to je plod sjajnog rada u nogometu, radi se o kontinuitetu”, rekao je Mamić za SN iz svoje nove države BiH.

“Eto, po političarima i nekim medijima, ja sam bio krivac za stanje u nogometu. Pa sad bi onda mogli reći hvala za stanje u nogometu”, naglasio je Mamić.

Znao se najpoznatiji hrvatski bjegunac u prošlosti hvaliti svojim proročkim sposobnostima pa je tako Mamić vrlo smiono konstatirao kako su se njegove riječi obistinile.

“Sve su se moje rečenice takve vrste obistinile – ona kad sam nakon ispadanja u ligu za bedaka rekao da će Dinamo deset godina zaredom biti prvak, kao i ona koja je došla kad smo zasluženo izgubili prvenstvo od Rijeke, a glasi: ‘To ste gledali sad i nikad više.’ Da, od ove, 2018. godine, Dinamu će igranje europskog proljeća biti običan radni dan. A moram kazati i posebno naglasiti da je sve to bilo pomno planirano, ova priča nije slučajna. U sljedećem će desetljeću Dinamo svojim navijačima priuštiti mnogo više radosti nego dosad. Konačno, navijači i Dinamo žive bezuvjetno zajedno”, veli Mamić.

Za Bjelicu kaže da je dar Božji.

“Trener Bjelica Božji je dar Dinamu. Stručni i ljudski. Svaka komunikacija i dogovor između njega i mene traje točno 15 sekundi. Naglašavam da je kod njega ključno to da je trener i čovjek. Bjelica je točno ono što je Dinamu trebalo”, rekao je Mamić i otkrio kako Dinamo gradi novu skautsku službu, a jedan od skauta bit će i Tonći Bašić, bivši trener i sportski direktor Splita koji je zaslužan za velike transfere i otkrića poput Marka Roga i Sokola Cikalleshija, koji su se vrlo dobro prodali.