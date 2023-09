Propao pokušaj dovođenja Brazilca Iaga u Dinamo

Stihijska aktivnost Dinama u zadnjim danima prijelaznog roka dovela je do gotovo očajničke potrage za igračima, ali svi ciljevi Modrih, Sosa, Ademi i Iago na kraju su se izjalovili.

Modra administracija žarko je željela pojačati lijevi bok, gdje opet ordinira Ljubičić, Mihajlčenko ne izgleda kako je po ukusu Jakirovića pa se krenulo tražiti igrača za godinama deficitarnu poziciju u Dinamu.

Nakon što je propao dolazak Sose, Modri su se okrenuli igraču Augsburga, Iagu, koji nije bio u planovima trenera Bundesligaša i u Dinamu su bili uvjereni kako će doći na Maksimir.

Dinamo are working on new left back and @FCA_World accepted offer for #Iago. Player is now one step away from @gnkdinamo!#TransferDeal #transfermartk #TransferDeadlineDay #TransferDeal #TransferNews pic.twitter.com/yoPwstCI05

— BalkanScout (@scout_cro) September 7, 2023