Prometno u Dinamu: Dolazi novi napadač, a odlazi mladi veznjak

Prometan petak je danas u Dinamu, koji je po navodima talijanskog portala Tuttomercato doveo novo pojačanje za napad u liku i djelu alžirskog napadača Monsefa Bakrara.

Ovaj 22-godišnji napadač tako će vjerojatno postati drugi Alžirac, poslije Mr. drebija Soudanija, u Dinamu, a kako navode iz Tuttomercata Bakrar bi prvo došao na jednogodišnju posudbu uz mogućnost otkupa na kraju sezone za par milijuna eura.

Bakrar je u Istru došao prošlog ljeta kao slobodan igrač, a u sezoni provedenoj u Puli zabio je osam golova i dodao tri asistencije.

Monsef Bakrar deal is not done yet.

Dinamo have sent an official bid for him but Istra haven’t responded.

Personal terms won’t be an issue but its on Istra if they want to accept Dinamo’s offer or negotiate for more.

Apprently official bid is around 1M-1.5M. 🚨 pic.twitter.com/JkdbpxXbE1

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) June 23, 2023