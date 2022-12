PROGLAŠENA ŽALOST ZBOG SMRTI NOGOMETNOG KRALJA: Objavljeni detalji ispraćaja, posebno ukrašen Isusov spomenik

Dan nakon tužne vijesti da nas je napustio legendarni Pele, poslije borbe s teškom bolešću i s obitelji koja je bila uz njega u posljednjim danima, Brazil tuguje zbog odlaska svjetskog nogometnog velikana. Jair Bolsonaro, predsjednik na odlasku, proglasio je trodnevnu žalost u cijeloj zemlji, a u brazilskoj saveznoj državi Sao Paulo i u tamošnjem gradu Santosu tugovat će se sedam dana.

Tuguje i brazilska nogometna scena. U počast velikanu, brazilske boje i obilježja ukrasile su legendarnu Maracanu, slavni stadion u Riju, gdje je Pele pisao dio svoje velike igračke priče nastupajući u brazilskom dresu.

U posebnom izdanju, u bojama brazilske zastave, u Riju je nakon objave o Peleovoj smrti osvanuo i Isusov spomenik, Kip Krista Otkupitelja, jedan od simbola velikog brazilskog grada.

Christ the Redeemer statue in Rio is lit with the colors of the Brazilian flag in tribute to Pelé 💛💚 pic.twitter.com/X28bnizis1

