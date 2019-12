PRODALI GA ZA 105 MILIIJUNA, A KUPILI BI GA ZA 60? Juventus u strahu za prvo mjesto hoće natrag nestašnog Francuza

Čudan je taj nogometni biznis. Engleski mediji navode kako je francuski veznjak Paul Pogba frustriran svojom situacijom na Old Traffordu, te činjenicom da je ove sezone upisao svega šest nastupa. S druge strane, talijanski novinari tvde da bi on u siječnju bi mogao preseliti iz Manchester Uniteda u redove Juventusa za 60 milijuna eura odštete i njemačkog veznjaka Emrea Cana.

Zanimljivo, Pogba je 2009. kao 16-godišnjak stigao u Manchester United iz Le Havrea, no 2012. je ‘pobjegao’ u Juventus i to besplatno.

Legendarni Alex Ferguson je prije nekoliko godina otkrio kako je Pogba tada trebao potpisati novi ugovor s Unitedom, međutim njegov menadžer Minoa Raiola je sve dogovorio s Juventusom.

Francuz se u Juventusu zadržao do kolovoza 2016. kada se vratio u Manchester United za čak 105 milijuna eura, no sada je korak do povratka u Torino.

Veliki interes za njegove usluge pokazali su i Real Madrid, te PSG, no torinska “Stara dama” posao želi obaviti već u siječnju, a ne na kraju ove sezone.

Juventus je spreman platiti 60 milijuna eura, a prema Manchesteru bi krenuo i Emre Can kojeg Juve ove sezone nije prijavio za Ligu prvaka. Njemački veznjak je stigao u torinsku “Staru damu” 2018. iz Liverpoola za 16 milijuna eura.