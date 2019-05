Photo by Alex Caparros/Getty Images

PROCURIO NEVJEROJATAN DETALJ IZ MODRIĆEVA UGOVORA: Zbog ovoga je Luka završio na naslovnici!

Posljednjih se dana uglavnom piše o odlasku Luke Modrića iz redova Real Madrida. Slažu mediji nove momčadi Reala, spominju rekonstrucije i malo kome je Modrić u planovima. No, sve su to tlapnje jer Real se očito nema namjeru odreći najboljeg igrača svijeta, a čini se da se ni njemu baš previše ne ide iz Madrida.

“Prvo je bio Toni Kroos, onda Nacho Fernandez i posljednji igrač koji će službeno produljiti ugovor s Real Madridom bit će Luka Modrić”, upravo je tako Marca započela svoj članak pod naslovom “Zlatna lopta donijela Luki Modriću još jednu godinu ugovora”.

I doista jest. Modrić će biti ugovorom vezan za Real sve do 2021. godine, a za sve je zaslužna sitna klauzula u Modrićevu starom ugovoru koja je aktivirala produljenje s Realom za još jednu godinu. Naime, u ugovoru je stajalo kako će do produljenja doći ako Luka osvoji Zlatnu loptu, a eto, on ju je i osvojio.

Čini se kako se ovoga ljeta možda ipak neće toliko pisati o Modrićevu odlasku kao lani, kada su ga praktički već preselili u milanski Inter.

Marca ovaj put naglašava kako Zidane u potpunosti računa na Modrića, ali ističu kako je ovaj put Modrić spreman za dokazivanje nakon katastrofalne sezone.