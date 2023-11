Procurio iskaz zlostavljane djevojke, legendarnom nogometašu ne piše se dobro

Autor: Gordan Šojat

Jedan od najtrofejnijih nogometaša u povijesti i bivša zvijezda Barcelone Dani Alves, već se skoro deset mjeseci nalazi u zatvoru zbog optužbi jedne 23-godišnje djevojke.

Podsjetimo, Alves je navodno u jednom noćnom klubu krajem 2022. godine uznemiravao i zlostavljao spomenutu djevojku, koja ga je prijavila i bivši nogometaš je završio u zatvoru.





Alves je više puta mijenjao iskaz, što mu nije pomoglo u istrazi, ostavila ga je i supruga, a sada je procurio i iskaz djevojke, koji je prenijela Marca, u kojem je opisala što se dogodilo sporne večeri

Teške optužbe

“Pokazao mi je da krenem za njim. Mislila sam da ću otići razgovarati s njim i vidjeti šta hoće. Nisam znala šta želi od mene. Sjećam se da sam išla do njega, ali nisam znala, ni mogla zamisliti kamo me vodi. Stigli smo do vrata, a on ih je otvorio i ja sam ušla. Kada sam ušla sam vidjela u što se upuštam. Vidjela sam da je to mali toalet, vidjela sam da je jako, jako mali i mislim da je tada počeo moj šok.

Sjećam se da je to počeo raditi, a ja sam mu govorila da moram ići. Podignuo mi je haljinu i natjerao me da sjednem na njega. Inzistirao je da mu moram reći da sam njegova mala ku**a. Počeo mi je svašta govoriti. Opirala sam se.









Ozlijedio mi je koljena, imala sam ranu, a onda se naljutio i zgrabio me za vrat i počeo me šamarati jer sam ga odbila zadovoljiti. Pokušao me natjerati da ga oralno zadovoljim. Odmicala sam se dok me nije uhvatio za vrat i počeo šamarati”, ispričala je nesretna djevojka, a Alvesu prijeti i do 12 godina zatvora ako bude proglašen krivim.