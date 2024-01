Procurilo koliko će Perišić zarađivati u Hajduku, ovo će vas iznenaditi

Zaista se ne možemo sjetiti veće zvijezde svjetskog nogometa koja se vratila u domaću ligu, osim možda Roberta Prosinečkog od Ivana Perišića, koji je napokon došao u Hajduk, na opće oduševljenje navijačkog puka bilih.

Dugogodišnja želja igrača i kluba na kraju je urodila plodom, a navijači splitskog kluba u potpunoj su euforiji i svi su mišljenja kako je baš Ivan onaj dio slagalice koja nedostaje bilima za naslov prvaka nakon podosta godina.

Inače Perišić je u Hajduk došao na posudbu do kraja tekuće sezone, a predsjednik Hajduka Lukša Jakubušić najavio je i ostanak Vatrenog i naredne sezone te koliku će plaču primati veliki nogometaš.

🚨🇭🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ivan Perišić (34) signs for Hajduk Split on loan until the end of the season.

He returns to the Croatian club after almost 17 years!

Key signing for Hajduk as they are trying to win Croatian league for first time since 2004/05 season. 👏 pic.twitter.com/qsGtLhFhn8

— EuroFoot (@eurofootcom) January 19, 2024