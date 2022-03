PROBLEMI SE SAMO GOMILAJU: “Ja ću voziti ako treba”

Roman Abramovič prisiljen je prodati Chelsea. Akutalnog prvaka Europe kupio je 2003. , a sada zbog ruske agresije klubu su uvedene brojne sankcije. Brojni sponzori ozkazaju ugovore, a priča se i o blokiranju računa.

Pojavila se informacija da će Chelsea ima probelem s finaciranjem putovanjem u Lille gdje ih čeka uzvratni susret osmine finala Lige pravak. O svemu je progovorio trener, Thomas Tuchel: “Sigurno, nema sumnje da ostajem u klubu do kraja sezone.

Chelsea je puno više od prve momčadi. To je veliki klub s ogromnom tradicijom i stotinama i stotinama ljudi i zbog toga je važno da pokažemo duh i pokažemo im što radimo.” izjavio je njemački stručnjak.

🗣️ “We can go by plane. If not, we go by train. If not, we go by bus. If not, I drive a seven-seater!”

Thomas Tuchel is letting nothing stop him from getting to Lille for Chelsea’s midweek Champions League fixture… 🚌pic.twitter.com/1AYxWknWvp

— Sky Sports (@SkySports) March 13, 2022