(VIDEO) PROBAJTE NE ZAPLAKATI: Ovako su se od Maradone oprostili Neymar, Juve, Ancelotti

Svijet i dalje oplakuje smrt Diega Maradone, a nogometni travnjaci ovog vikenda bili su najprikladnije mjesto za odavanje počasti argentinskom velikanu.

Svatko je na svoj osebujan način izrazio divljenje velikom Malom zelenom, koji je u srijedu preminuo od zastoja srca.

Na utakmici Serie A između Beneventa i Juventusa utakmica je zaustavljena u 10. minuti (Maradona je nosio broj 10) nakon čega su mi svi zapljeskali.

Juventus and Benevento paused in the 10th minute for a round of applause in tribute to Diego Maradona 👏 pic.twitter.com/5fri2JNj1s

