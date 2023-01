PRIZNALA DA GA JE VARALA, A ON JU BRUTALNO UBIO! Poznati sportaš sve je šokirao: Golu djevojku samo je bacio na krevet, a to nije sve…

Nekadašnji UFC borac Phil Baroni uhićen je u Meksiku zbog ubojstva svoje djevojke. Do tragedije je došlo nakon što se par posvađao u hotelskoj sobi.

Baroni ima 10 borbi u UFC-u, a zločin je počinio pod utjecajem alkohola i droge. Baroni je nasmrt pretukao svoju djevojku, inače Meksikanku, nakon što mu je rekla da ga je varala.

On je djevojku snažno bacio pod tuš, a ona je udarila glavom i preminula kroz nekoliko minuta. Nakon toga ju je stavio u krevet te prekrio ju dekom.

Policija je u sobi na krevetu zatekla golu djevojku prekrivenu plahtom, s višestrukim modricama i tragovima udaraca na licu i po drugim dijelovima tijela, bez znakova života. Borac je uhićen, a istraga je u tijeku.

