Priveden trener PSG-a: Ganjaju ga zbog rasističkog ispada, a u problemima i sin

Neugodna situacija zatekla je jutros Christophea Galtiera, francuskog trenera koji je sezonu završio na klupi PSG-a, ali ne zbog toga što se očekuje da će uskoro službeno biti bivši trener PSG-a nakon što ga naslijedi Luis Enrique.

Galtier je za sada još uvijek s Parižanima, a dok se očekuje objava završetka suradnje, 56-godišnji trener završio je u rukama policije, s privođenjem zbog starog skandala koji je isplivao na površinu. Priveden je i trenerov sin.

U slučaju koji pogađa 56-godišnjeg trenera, sve se dogodilo dok je Galtier bio na klupi Nice. U fokusu je govor mržnje kojim je navodno vrijeđao na vjerskoj i rasnoj osnovi.

U priči koja je za Galtiera neugodna, iskusni trener odbacio je sve optužbe s kojima je suočen. Na drugoj, optužujućoj strani, svoju riječ imao je Julian Fournier, nekadašnji sportski direktor u Nici, koji je Galtiera optuživao za diskriminaciju i uvrede prema drugima.

Both him and his son are under investigation for discrimination whilst at OGC Nice. pic.twitter.com/XVrrRnhPkF

U ovoj napetoj situaciji, Galtier je odbacio Fournierove tvrdnje i najavio je pravne korake za čišćenje svojeg imena.

Francuski trener upao je u probleme zbog ‘e-maila’ u kojem je navodno vrijeđao igrače bez ručne kočnice.

Među uvredama, spominje se da se Galtier navodno bunio da mu je u momčadi “samo smeće”, prozivajući i da su tu “samo crnci” i da “pola njih ide u džamiju petkom”.

Navodno se žalio i riječima da je “previše crnaca i muslimana” i da je to momčad kakva njemu ne leži.

CRISTOPHE GALTIER

– Current manager of Paris Saint-German, owned by the investment authority of Qatar, a Muslim-majority country.

– Is under arrest and being investigated for alleged comments against players of both African origin and Muslim faith while manager of French club… pic.twitter.com/MzdxPt4N1p

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 30, 2023