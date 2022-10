PRIPREMA SE OŠTAR NAPAD NA GOSTUJUĆEM TERENU: Dinamo će u ‘utakmici svih utakmica’ imati još jednu prednost, a toga se domaći najviše pribojavaju…

Autor: Ivan Lukač

Dinamo u srijedu od 18:45 minuta igra utakmicu koja bi ga mogla dovesti na korak do vrata raja i još jednog europskog proljeća. Salzburg je protivnik koji je vrhunske kvalitete, ali Dinamo je na istoj razini. Ipak u jednoj stvari je Dinamo bolji. Navijačima.

Sa svojim sadašnjim imenom, RB Salzburg umjetan je klub koji živi od 2006. godine. Točnije, 2006. Red Bull ulaže novac, kupuje klub i mijenja sve u njemu. Revoltirani navijači razočarali su se što se tako lako briše ranija slavna povijest klubai osnivaju svoj klub koji nosi identično ime kao što se klub zvao prije Red Bulla, SV Austria Salzburg.

Samim time, RB nema kulturu navijanja. Stadion je uvijek ugodno popunjen, ali to ne treba čuditi. Radi se o vrlo uspješnom klubu koji ima vrlo moderan stadion. Radi se ipak o kazališnoj publici koja na susret dođe isključivo radi zabave. Imaju i oni navijače, ali njihovo navijanje traje samo na početku susreta kada naprave koreografiju.





To je bitna razlika od Bad Blue Boysa. Njih 1500 stiže u Salzburg, ali za očekivati je da će biti i do pet tisuća navijača Dinama ako računamo i Hrvate u Austriji. Boysi su poznati po navijanju od prve do zadnje minute bez obzira na rezultat, pa je za predvidjeti da će se arenom u Salzburgu oriti pjesma o svetom imenu Dinamo. Nadglasali su Boysi i veći kapacitet stadiona. Sjetimo se samo gostovanja u Manchesteru ili Muenchenu, a dobar dio utakmice vodili su i u Milanu.

Igračima to neopisivo puno znači

Ovo je četvrto gostovanje Dinama u Salzburgu u zadnjih 13 godina. Prvo u postmamićevskoj eri. Prvo s znatno manjom represijom prema navijačima. Boysi su ponovo povezani s igračima i klubom. To je ono što je najbitnije. Kako njihov odnos međusobno raste, utjecaj Zdravka Mamića sve više slabi.

U prethodnim gostovanjima navijanje je bilo odlično, ali sada je stvar drugačija. Ovo je povijesna utakmica koja bi Dinamo dovela na korak do proljeća. Nikad ovako igrači i navijači nisu bili povezani u zadnjih 14 godina kao sada. To je dodatan impuls koji najveći Dinamo u povijesti čini još jačim i većim.

U Milanu su pokazali koliko su brojni i organizirani. Plava vojska marširala je Milanom bez ijednog incidenta s glasnom potporom na tribinama, a ista stvar čeka nas u srijedu. Koliko igrači osjete tu podršku s tribina?

Po onom što govori dosadašnje iskustvo, igrači to itekako osjećaju. Najbolje je to opisao Bruno Petković nakon slavlja protiv Bodo Glimta kada su Boysi oduševili na tribinama: ‘Navijanje je bilo čudesno. Hvala navijačima. Dizali su nas kada smo padali. Hvala im još jednom.’ To je razlika između Dinama i Salzburga. Navijači su uz klub kada pada, tad kreće navijanje koje je najbolje moguće. Obratite pozornost kada Dinamo gubi ili primi gol. U tom trenutku kreće podrška.

Susret je ovo dva različita kluba. Dinamo je klub bogate povijesti čiji su navijači puno patili kroz povijest. Bez obzira na sve, primili su udarce za svoj klub i ostali uz njega u nadi da će biti bolje. I čini se da ide prema boljem. RB je klub koji postoji radi novca i koji iz navijačke perspektive nema dušu. Njegova duša je otišla s navijačima koji su osnovali SV Austria Salzburg, a Dinamova duša nije bila nikad veća.









Navijači će pobijediti na tribinama i tu nema dileme. Svojom podrškom učinit će sve kako bi i igrači slavili na terenu. Najbolji Dinamo u povijesti prati i najbolje navijanje u povijesti.