Primamljiva ponuda za Modrića: ‘Oni ga definitivno žele’

S obzirom na to da ove sezone u Real Madridu najčešće počinje utakmice na klupi, a u nekima ni ne igra, Luka Modrić je u situaciji da se razmatraju drugačije opcije za nastavak njegove klupske karijere. Pritom je najglasnija priča o Inter Miamiju i dolazak u redove kluba u kojem je jedan od vlasnika David Beckham, a na terenu je odnedavno glavna zvijezda Lionel Messi.

Spoj Modrića i Messija u istoj momčadi je moguć, a o tome u svojoj objavi na Twitteru, danas X-u, piše i poznati njemački novinar Florian Plettenberg, dobro upućen u zbivanja na nogometnom tržištu.

Kako je Plettenberg objavio, Inter Miami definitivno želi dovesti hrvatskog reprezentativnog kapetana.

“David Beckham ga želi. Još je rano, no 38-godišnjak je na pragu toga da u 2024. napusti Real”, piše Nijemac o Modriću.

“Za sada je Modrić potpuno usmjeren na Real, želi vratiti status igrača koji redovito počinje utakmice”, dodao je Florian Plettenberg.

ℹ️ Been told that @InterMiamiCF is definitely interested in signing Luka #Modric!

➡️ David Beckham wants him. Early stage but the 38 y/o is on the verge to leave #RealMadrid in 2024.

But Modric is totally focused on Real now as he wants to become a regular starter again.… pic.twitter.com/upfkmB0LLW

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 2, 2023