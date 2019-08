PRILIKA GENERACIJE: Dinamo je izbjegao pakao, limb je siguran, a pred vratima je nogometnog raja

Dinamo ima sjajnu šansu, grijeh bi je bio ne zgrabiti. Plasmanom u Ligu prvaka, elitno nogometno natjecanje, Dinamo bi zaradio jako puno, no nije riječ samo o zaradi koliko je riječ o sportskoj afirmaciji. Dok je Dinamo zadnji puta u Ligi prvaka bio samo zbog zarade, jer sportski je bio kanta za napucavanje – sada smo sigurni da to ne bi bilo tako.

Ovaj današnji Dinamo bi imao što pokazati i protiv boljih od sebe, jer ima momčad koja napreduje i sjajnog trenera koji želi još više, bolje, želi rezultat. U tome je poanta, rezultat nosi profit, a ne nosi profit rezultat.

Već prošlu sezonu Dinamo je dokazivao da je europski konkurentan, logički će biti da sada ode i korak naprijed. Bez imperativa, ta Europska liga je osigurana, može se preskočiti taj Rosenborg, koji se još davno okušavao u Ligi prvaka. Dakako da opet ima želju, no sigurni smo da je Dinamo i bolji i kvalitetniji.

S jednim od najboljim mladih europskih igrača, s fino balansiranom momčadi Dinamo to može. Ne mora, ali može.

Stadion na Maksimiru biti će popunjen do zadnjeg mjesta, to je u ovome trenutku najveća pobjeda zagrebačkog Dinama. Grad opet živi za svoj klub, klub se daje gradu. U toj simbiozi može se puno napraviti. Povratak navijača najveći je uspjeh trenera Bjelice, Dinamo je godinama i na europskim utakmicama patio zbog nedolaska publike, sada se satima čeka u redu da se ljudi dokopaju ulaznice, a pretplate se prodaju praktički i prije sezone.

Navijači žele Ligu prvaka, žele gledati europske velikane na Maksimiru, ići na atraktivna gostovanja, oni će na maksimirskom tribinama večeras igrati svoju utakmicu.

S druge strane tu je cijela plejada mladih igrača koji znaju da bi si u elitnom natjecanju poboljšali rejting, podigli cijenu, sveukupno riječ je o jednom gorostasnom motivu koji može učiniti čuda.

Dinamo je na vratima raja, pakla tu nema, jer Europska liga je svojevrsni limb. Ova komotna situacija mođe pomoći da se izbjegne strah i opterećenje, Dinamo je u idealnoj situaciji. I vjerujemo da može preskočiti skandinavsku prepreku. A kad je preskoči vjerujemo da ćemo svjedočiti izjednačenim dvobojima s najboljim europskim momčadima. Ipak je ovaj Dinamo, rekosmo, bolji nego onaj koji je zadnji puta bio u Ligi prvaka.