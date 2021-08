‘PRIJETILI SU NAM SMRĆU ZBOG LUKAKUA! I KĆERKAMA I MENI!’ Dramatična ispovijed menadžera nakon 115 milijuna vrijednog transfera!

Autor: F.F

Belgijski napadač Romelu Lukaku vratio se u Chelsea nakon sedam godina, a dolazi iz talijanskih prvaka Intera za 115 milijuna eura. O pozadini iza tog transfera progovorio je njegov menadžer.

Federico Pastorello ispričao je i što je sve on morao proći nakon što je bilo poznato da Lukaku napušta Inter. Talijanski agent, ali i njegova obitelj trpili su brojne uvrede, ali i prijetnje smrću.

Talijan je istaknuo kako je on zaslužan za dolazak Lukakua u Inter prije dvije godine. Lukaku je u Italiju došao iz Manchester Uniteda.

Prijetili njemu, ali i njegovoj obitelji

“Mnogi od onih koji me sad vrijeđaju i prijete, iz sveg su mi srca zahvaljivali što sam ga doveo u Milano. Uvijek sam prihvaćao, a tako će i ostati, kada me konstruktivno kritiziraju i kada iznosimo svoje stavove. Međutim, ono što apsolutno ne mogu tolerirati su laži, insinuacije, uvrede i Prijetnje koje smo primili moja obitelj i ja, moje kćerke i ja, to je prelazilo sve granice civiliziranosti, pristojnosti i tolerancije”, otkrio je Pastorello.

Nastavio je o transferu te pojasnio kako je Lukaku dobro promislio prije prelaska u Chelsea i da to nije bilo samo zbog novaca:

“Ekonomski aspekt je dio toga, ali nije glavni faktor koji određuje naše izbore. U Interu su napravili sve da se ovaj transfer ne dogodi, ali postoje okolnosti koje su izvan njihovog djelovanja i zavise od uputa vlasnika kluba”, zaključio je.