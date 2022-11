PRIJETE NOVE KAZNE ZBOG DESNICA U ZRAKU I ‘ZA DOM SPREMNI’ Hrvati već dobili jedan udarac, spominje se i još teži

Nedavna borba za veliki trofej stavila je u prvi plan Sydney United 58, klub hrvatskih iseljenika u Australiji, ali nakon poraza od favorita Macarthura u finalu tamošnjeg kupa, u prvi plan došle su kazne koje prijete Hrvatima.

Sve je izazvalo podizanje desnica i uzvikivanje ‘Za dom spremni’ navijača Sydney Uniteda, zbog čega je odlučeno da se klub kazni novčano, a navijačima koji su identificirani u izgredu određena je zabrana dolaska na utakmice.

No, to nije sve s čime se suočava klub hrvatskih iseljenika, po novim informacijama koje donose mediji u Australiji.

Sydney United dobio je novčanu kaznu od 15 tisuća tamošnjih dolara, a kako prenosi australski ABC, moguće je i izbacivanje iz Kupa Australije u razdoblju od 2013. do 15. ako klub ne ispuni uvjete koje mu je odredila tamošnja krovna nogometna organizacija.

Traži se organizacija radionica protiv diskriminacijskog ponašanja te rad s organizacijama, uključujući židovske, kako bi se umanjila šteta nastala gestikulacijom i uzvicima zbog kojih je došlo do kazni. Pored toga, tu je i postavljeni uvjet da se radi s navijačima kako ne bi bilo ponavljanja incidenata, a ako klub hrvatskih iseljenika to ne ispuni, prijeti i mogućnost izbacivanja iz kupa.

Football Australia has come down hard on Sydney United 58 as a result of their fans' behaviour at the Australia Cup Finalhttps://t.co/njjVydHodq

— Fox Football (@FOXFOOTBALL) November 4, 2022