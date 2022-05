PRIJE KAOSA U FRANCUSKOJ OSVANULA PODRŠKA TORCIDI: Ludnica nakon ispadanja iz prve lige

Ružne scene potresle su francuski nogomet ovu nedjelju, kada je Saint-Etienne ispao je iz Prve lige nakon što je kroz dva susreta razigravanja poražen od starog Dinamovog znalca Auxerrea.

Auxerre je u uzvratnom susretu, koji je igran Saint-Etienneovom terenu, bio bolji nakon izvođenja jedanaesteraca, što je izazvalo nerede kod domaćih navijača koji su u stotinama upali u teren.

Kaos je bio potpun na terenu, huligani su nasrnuli na igrače, upravu i sve na koga su stigli, a izvješća govore od desecima ozlijeđenih među navijačima i policijom, te o nekoliko desetaka uhićenih.

Podrška Torcidi

Domaća navijačka skupina Magic Fans inače je u dobrim odnosima sa splitskom Torcidom, te su tijekom utakmice razvili veliki transparent na Hrvatskom, na kojem je pisalo:

“Dosta slijepoj represiji i drakonskim mjerama kontra navijača! Podrška našoj braći!”, napisali su Magic Fans, vjerojatno misleći na okršaj policije i Torcide na A1. Poruku podrške Torcidi pogledajte OVDJE.

France. 29.05.2022

Chaos at the stadium after Saint-Etienne has been relegated from Ligue 1 for the first time in 20 years after Auxerre won the play-offs. Furious home fans stormed the pitch. View from the Auxerre fan section. pic.twitter.com/dq4JMvK72s

