‘PRIJE BIH PUCAO SEBI U GLAVU NEGO IH SILIO NA TO!’ Kontroverzni predsjednik zabranio svojim igračima jednu stvar!

Svakodnevica s koronom donijela nam je različita mišljenja u pokušaju da se suzbije širenje pandemije. Sve više profesionalnih sportaša se cijepi, dok ima i onih koji se žestoko protive cjepivu.

Jedan od takvih je i kontroverzni George ‘Gigi’ Becali, vlasnik rumunjskog FCSB, nekadašnje Steaue, zabranio je svojim igračima i stručnom stožeru da se cijepe.

Njegovo objašnjenje je poprilično je bizarno.

“Kada bih imao pištolji cjepivo na stolu, radije bi uzeo pištolj i pucao si u glavu! Nema ništa od cijepljenja u mom klubu”, poručio je Bekali za rumunjske medije.

A 2016 dispute with the Romanian Army (which funded the team in the past) stripped them of the Steaua logo, colours, honours and name.

The team was renamed Fotbal Club FCSB and is now funded by businessman George Becali, a convicted criminal and controversial figure in Romania. pic.twitter.com/eigMfVuFhL

— COPA90 (@Copa90) August 20, 2021