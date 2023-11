Prijatelj otkrio što se događa s Modrićem: ‘Sada je malo tužan, dajem mu svu podršku’

Nakon proslave odlaska na Euro u dresu hrvatske reprezentacije, Luka Modrić se vratio na posao u dresu Real Madrida, a ondje ga je odmah ‘iz stroja’ izbacila lakša ozljeda zbog koje jučer nije igrao u Realovoj pobjedi s 4:2 protiv Napolija u Ligi prvaka.

Prisilni izostanak s terena nadovezao se na raniji ovosezonski put kojim Modrić prolazi u Realu. Minutaža je manja nego je bio naviknut, često počinje utakmice na klupi, ponekad niti ne zaigra, a takva teška situacija za hrvatskog reprezentativnog kapetana nije izmaknula pažnji ljudi oko njega.

O tome je u medijima u Španjolskoj govorio Brazilac Rodrygo, Modrićev mladi klupski suigrač i dobar prijatelj, s kojim zbog razlike u godinama ima odnos u kojem se povremeno znaju međusobno nazivati ‘tata’ i ‘sine’. Rodrygu su 22 godine, Modrić je u rujnu proslavio 38. rođendan, a u Realu su zajedno od 2019. kada je mladi Brazilac došao iz Santosa iz svoje domovine.

Suigrači i dobri prijatelji, Modrić i Rodrygo se međusobno podržavaju, o čemu je Brazilac pričao u Španjolskoj. Prisjetio se kako je to išlo u njegovim ranim danima u Realu.

“Tko mi je najviše pomogao? Luka Modrić, on je uvijek uz mene. Nosi ‘desetku’, ja imam broj 11, jako smo bliski. Uvijek me smiruje. Vidio je da sam malo tužan, bilo je teško jer sam se trudio, ali nije išlo kako sam se nadao. Govorio mi je da će moje vrijeme doći”, rekao je mladi Brazilac.

U slučaju Rodryga, tako je zaista i bilo s obzirom na to da se nametnuo Carlu Ancelottiju, a sada je Modrić u situaciji da mu treba podrška.

🗣 Rodrygo: “Who has helped me the most? Luka Modrić, he is always by my side. He has the 10, I have the 11, and we are very close. He always calms me down. He saw I was a little sad, it was difficult because I tried but things didn’t work out for me. He told me that my time was… pic.twitter.com/eKhscnQNHu

