Pričao je Hrvat, a i Srbin govorio da mu je veliki igrač sin: ‘Pucao je od smijeha dok sam ga to pitao’

Autor: Ivor Krapac

Poveznica Franza Beckenbauera s Hrvatskom i sa susjedstvom je priča koju je o legendarnom igraču imao Hrvat Josip Kurs stariji, kroz riječi njegova sina Josipa Kursa mlađeg u svojedobnom razgovoru za sportski tjednik Max. Tu je bila i još jedna priča, a nju je imao Srbin Živadin Milosavljević, poznat i pod nadimkom Jepur, koji je tvrdio da je on Beckenbauerov otac.

Bilo je to u priči koju je svojedobno objavio list Tempo. Dogodilo se to još 1971. godine, a priča datira iz svojedobno zarobljeništva u kojem je bio Živadin Milosavljević.

“Kao podnarednik jugoslavenske vojske, u travnju 1941. godine u Kavadarcima pao sam u njemačko zarobljeništvo. Preko Bugarske i Rumunjske transportiran sam u logor u blizini Leipziga, a ondje sam ostao sve do pada Trećeg reicha. Na moju sreću, zatočeništvo mi je prošlo u radu po okolnim imanjima, što mi je znatno olakšalo muke”, govorio je Milosavljević, prije nego se dotaknuo susreta sa ženom zbog koje u priču ulazi Franz Beckenbauer.

‘Upoznao sam djevojku, svidjela mi se’

“U svibnju 1945. i mi logoraši smo oslobođeni i čekajući povratak u domovinu znali smo šetati po okolnim mjestima. I tako, jednog dana, u gradiću Delitz upoznao sam jednu djevojku. Bila je plavokosa, zelenih očiju, srednje visine, zvala se Helga ili Ana Beckenbauer, više se i ne sjećam. Svidjela mi se, i ja njoj. Zabavljali smo se sedam dana i njezin otac, koji je držao kavanu, predložio je da se vjenčamo. Pristao sam. Neki Talijani su svirali na svadbi, bio je tu i moj zemljak Ljuba Pavlović, jedino što sam ja na vjenčanju rekao prezime Mitrović, a ne Milosavljević, ni sam ne znam zašto”, govorio je Srbin Živadin.

“Po povratku u Sekurić bilo mi je teško što sam morao ostaviti trudnu ženu, ali vremenom, opterećen raznim problemima, zaboravio sam ono što je bilo. Krajem 1946. ili početkom 1947. u selo je stiglo pismo iz Njemačke na ime Živadina Mitrovića, ali pošto takvog nije bilo, ljudi iz Mjesne kancelarije su ga vratili. Od tada je prošlo puno vremena. Ja o svojoj ženi ništa nisam čuo godinama, ali ljudi koji prate nogomet i koji me znaju kažu da taj Franz Beckenbauer jako liči na mene i da je negdje izjavio da mu je otac Jugoslaven. Volio bih da se to ispita, da ga sretnem jer druge djece nemam”, govorio je još Živadin Milosavljević.

Na ovo je stigla i reakcija Franza Beckenbauera, a prenio ju je tadašnji njemački dopisnik lista Politika.

“Dok sam Beckenbaueru postavljao pitanja, on je – pucao od smijeha. Rekao mi je da mu se majka zove Antonie, a ne Ana ili Helga kako je naveo Jepur, da nije živjela u okolini Leipziga već u Muenhenu, da njezin otac također nikad nije izlazio iz glavnog grada Bavarske i da nije imao kavanu i da se još 1938. udala za Franza Bekenbauera, po kojem je i on dobio ime. Po Milosavljevićevoj računici, njegov sin rođen je 1946., a Kaiser pola godine ranije. Pri tom, i priča da je Beckenbauer jednom rekao da mu je otac Jugoslaven je netočna, on to nikad nije rekao. Podudarnost je, dakle, samo u prezimenu. Živadin je možda oženio neku gospođicu Beckenbauer, ali ovo prezime je u Njemačkoj često kao kod nas Jovanović”, govorio je Politikin dopisnik, a prisjetio se Kurir.









Srpski portal donio je i podsjetnik da je Beckenbauerova oca znao slavni Hrvat Zlatko Čajkovski, a taj otac bio je Franz Beckenbauer stariji.