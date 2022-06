PRIČA SE O HAJDUKU, U IGRI NOVI KLUB: Vatreni je popularan, ‘zaustavio je jednog od najboljih u Europi’

S istekom ugovora s Bešiktašem, traju nagađanja o sredini u kojoj će Domagoj Vida nastaviti karijeru, a u toj priči, kao jedna od opcija spominjao se i Hajduk, dok je u kalkulacijama bio i mogući povratak u dres Osijeka. Međutim, za 33-godišnjeg hrvatskog reprezentativnog stopera ne nedostaje ni drugih opcija, izvan Hrvatske.

O jednoj od njih piše talijanski TuttoMercatoWeb, koji je Vidu povezao s Napolijem, jednim od velikana Serie A. Talijanska stranica koja piše o zbivanjima na nogometnom tržištu tvrdi da je napuljski klub bacio oko na 33-godišnjeg Vatrenog, a tu je i opis koliko bi Vida mogao dati ako se dogodi dolazak u Italiju.

TuttoMercatoWeb je to opisao na temelju predstave iskusnog Vatrenog u remiju protiv Francuske u europskoj Ligi nacija, s 1:1 protiv svjetskih prvaka na Poljudu. ‘Praktički je poništio Christophera Nkunkua, jednog od najboljih u napadu u Europi’, piše talijanski portal.

Ode li u Italiju, za Vidu bi to bio još jedan izazov u karijeri u kojoj je do sada, osim igrajući za Osijek i Dinamo u Hrvatskoj, bio i u Njemačkoj (Bayer Leverkusen), Ukrajini (Dynamo Kijev) i potom u Turskoj, s dolaskom u Bešiktaš iz kijevskog kluba na početku 2018.

Napoli may be interested in Croatian defender Domagoj #Vida. It would be similar to the signing of Juan Jesus last summer. (@TuttoMercatoWeb via @tuttonapoli)

— SSC Nap⚽️li News (@SSCNapoliNews_) June 7, 2022