PRIČA O NACIONALNOM STADIONU IDE DALJE! Potresi u Dinamu neće utjecati na gradnju: ‘To je veće od njih’

Iza kulisa Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru događaju se tektonski poremećaji u Dinamu, u kojem je smijenjen član uprave Krešimir Antolić, što je po nekima stavilo pod upitnik gradnju stadiona na Maksimiru.

Tako je danas gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević komentirao te napise tijekom posjeta zagrebačkom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’.

“U to su uključeni Vlada, Grad Zagreb, UEFA i Hrvatski nogometni savez, tako da ćemo zajedno o tome razgovarati”, izjavio je Tomašević, naglasivši kako je priča o novom stadionu u Maksimiru veća od Dinama.

Gradonačelnik Zagreba je naglasio kako novi stadion u Maksimiru ne bi trebao biti samo Dinamov stadion, nego i stadion hrvatske reprezentacije, gdje će moći igrati svaki put kada utakmica bude u Zagrebu i dodao kako će stvari pomaknuti Vlada, UEFA i Hrvatski nogometni savez, uz uvjerenje kako će sve ići u dobrom smjeru.

