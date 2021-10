PRIČA IZ BAJKE; Danima putovali na utakmice, a zatim ispisali povijest

Da su čuda moguća možemo vidjeti na primjeru malijskog drugoligaša, Binge Fc.

Naime, Binga je ostvarila plasman u grupnu fazu afričke verzije Europa lige, Confederations Cup.

Prvotno su prošle godine na iznenađenje mnogih osvojili malijski kup te tako izborili nastup u kvalifikacijama.

Binga je od svih smatrana autsajderom, a prvi protivnik bio je liberijski Monrovia Club Breweries. Ipak, Binga je pobijedila prvu utakmicu 3:0 te krenula na uzvrat udaljen 1750 kilometara.

Klub je jako siromašan pa su na taj daleki put krenuli autobusima. Na liberijskoj granici unajmili su džipove jer autobusi nisu mogli ići po lošim cestama. Uzvrat su pobijedili 2:0 te ih je isti put čekao i za nazad.

Mali 🇲🇱 second-tier side Binga FC have overturned their 1-0 deficit to eliminate Burkina Faso giants ASFA Yennenga in the CAF Confederation Cup to advance to the next round.

They beat Liberian side Monrovia Club Breweries back-to-back in the prelims.#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/NqNFqHEnRj

— N U H U ™️ (@NuhuAdams_) October 23, 2021