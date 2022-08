‘BLIŽI MI SE KRAJ KARIJERE I OČEKUJEM ČUDO, NEŠTO POPUT DADE PRŠE!’ Prevaranti namamili hrvatskog nogometaša: Htio je dobar transfer za kraj, a onda hladan tuš

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ovoljetni prijelazni rok za mnoge nogometaše ostaje stresan ako su još uvijek bez kluba, a u jednoj takvoj situaciji, svoju neugodnu priču s nogometnog tržišta približio je Mario Jokić, 31-godišnji hrvatski stoper, koji se nada odlasku u neku novu sredinu.

Trenutno slobodan igrač, Jokić još uvijek čeka priliku za nastavak karijere, a toj šansi nadao se u španjolskom Leganesu. Vjerovao je da ima ponudu koja bi ga odvela u tamošnjeg drugoligaša, s prilikom da ondje zaigra pod dobrim uvjetima, ali sve se skoro jako opasno okrenulo protiv njega.

Iskusni hrvatski nogometaš, član udruge Hrvatski nogometni sindikat, otkrio je što mu se dogodilo u tekstu na stranici tog igračkog udruženja.





Jedan kontakt ga privukao

Kako je Jokić istaknuo u svojoj priči, sve je krenulo od kontakta s čovjekom koji mu se javio porukom na Instagramu, tvrdeći da je Francois Voiret, nogometni menadžer.

“Kraj je srpnja, puno liga je započelo i u želji da što prije ostvarim transfer pokušavam analizirati sve ponude koje imam. Ušao sam u 31. godinu života i očekujem čudo, nešto poput Dade Prše, da pred kraj karijere napravim dobar transfer, da iznenadim sebe, prijatelje i obitelj. Nešto poput Juniora Messiasa iz AC Milana koji je do prije par sezona igrao u 5. ligi, a danas je u prvih 11 talijanskog prvaka”, započeo je iskreno Jokić priču o tome kako je umalo nasjeo na prevaru.

Sve to je 31-godišnjeg hrvatskog stopera zaintrigiralo, a potom je krenula i priča o navodnoj želji da ga dovede španjolski drugoligaš Leganes, uz najavu da dolazi i ugovor. Čovjek koji je tvrdio da je zastupnik u transferima igrača postavio je potom i dodatna pitanja, između ostalog, želeći znati ima li Jokić agenta, a nakon što mu je hrvatski nogometaš odgovorio da ni s kime ne surađuje, priča je krenula dalje.

Jokić je u nastavku kontakta s čovjekom koji se predstavljao kao menadžer dobio i pitanja o svojim igračkim kvalitetama i ciljevima, s pozivom da na njih odgovori prije nego bi priča sa španjolskim drugoligašem mogla dobiti nastavak. Hrvatski nogometaš je to napravio, vjerujući da je stvar pouzdana nakon što je sam pretraživanjem na internetu došao do podataka koji su ukazivali na to da menadžer koji mu se javio zaista postoji, a potom, čekao je odgovor o ponudi kluba. Nakon što je i ona stigla, Jokićev dojam bio je da su uvjeti vrhunski i vjerovao je da će uskoro na novu postaju u svojoj karijeri.

Sve se okrenulo brzo

Ipak, slijedio je preokret koji je 31-godišnjeg hrvatskog stopera ostavio bez kluba u situaciji u kojoj se, kako je sam opisao, nadao čudu, vjerujući u dolazak unosne ponude koja bi mu u sadašnjoj fazi karijere značila jako puno. Čovjek koji se predstavljao kao nogometni menadžer javio se s porukom da se dogodio zastoj zbog blokiranog računa agencije za koju radi, a zbog toga, dodao je da Leganes ne želi ići dalje, u realizaciju transfera, prije nego se taj problem riješi.

Nakon toga, čovjek koji se predstavljao kao menadžer zamolio je hrvatskog igrača za novčanu pomoć za skidanje blokade s računa, radilo se o 9.000 eura, a u tom zapletu, Jokić je s vremenom spoznao da nešto nije u redu. Krenuo je 'kopati' dalje, a u toj svojoj istrazi, došao je do podataka o bankovnom računu na koji je trebao uplatiti novac, otkrivajući da su povezani sa sasvim drugim imenom i prezimenom od onog koje je očekivao.









U Jokićevom slučaju, tu je sve puklo. Shvatio je da je bio meta prevaranata koji su htjeli uzeti njegov novac, a kako dodaje, zna i za jednu sličnu priču u kojoj je nogometaš ostao bez 3.000 eura.

‘Ovo je moja priča, moj prijelazni rok, koji još uvijek traje. Vidjet ćemo hoće li sljedeća ponuda zaista biti iz nekog kluba. Čuvajte svoje podatke, dobro provjerite s kim surađujete i čuvajte sebe!’, zaključio je zamalo prevareni hrvatski nogometaš opisujući što mu se dogodilo.