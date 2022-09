‘PREUMORAN SAM OD TIH HRVATSKIH PODJELA’: ‘Čak sam i slomljen, ali kako je samo izvukao taj detonator, ma to je bila njegova vizija!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

“Ne volim patetiku, ali nakon svega teško je ne reći da je Zlatko Dalić jedan od naših najvećih trenera u povijesti”, rekao nam je to Zoran Vulić, višestruki Hajdukov i trener mnogo klubova, duboko poznavajući izbornički posao. Jer, dvije godine bio je pomoćnik izborniku Ottu Bariću, od 2002. do 2004. godine.

No, to što nam je Vulić ispričao tek je vrh sante leda oko stanja i s izbornikom Dalićem i oko cijele naše reprezentacije.

“I ova utakmica je pokazala u kakvim okolnostima izbornik radi. I kako to vješto i dobro radi. On je ostvario tako dobre rezultate koje mi ne možemo negirati bilo kakvim kritikama i primjedbama. A stalno je suočen s njima. I nevjerojatno sve skupa dobro podnosi, siguran da niti jedan izbornik u povijesti to nije tako dobro podnosio. Makar je činjenica da mu je i najlakše od svih izbornika, što se tiče podnošenja kritika, jer ima najbolje rezultate. A zašto ima tako dobre rezultate? Jest, dobar je trener, posvećen svom poslu, ima viziju, pa i sreću. Zato jer ga ne dira ništa drugo nego ono što će biti na terenu. I to je začarani pozitivni krug, ostvaruje uspjehe, tada sve kritike postaju bezvrijedne. Pa, možda mislimo da ih uopće i ne doživljava. No, on je iznad svih nas po nečemu drugome…”





‘Preumoran od toga’

Na što mislite?

“Vidite, kada samo rekao pod kakvim okolnostima radi ja sam vam najozbiljnije mislio na činjenicu da smo klubaški podijeljeni jače nego ikada prije. To nas sve opterećuje. Ja sam osobno umoran, preumoran od toga. Čak i slomljen. A on nije, a prva je meta. Tu je njegova snaga. Dakle, kao što ste vidjeli i sami, preopterećeni smo njegovim poslom. Mi sve znamo bolje, mi znamo tko ne smije igrati, a tko mora igrati. A pojednostavljeno rečeno, riječ je o klubaškim glupostima. Secira se svaki igrač do detalja, malo je objektivnih kritičara, svi se pitaju zašto igra ovaj koji je iz Hajduka, ili je bio u Hajduku, a drugi viču što će nam toliko dinamovaca. Pa to je nonsens, to je užasno za spoznati, pročitati. Ja ne znam kako to Dalić izdrži. Pa se jedni vesele kako je jedan igrač nestao i što mu Dalić ide pomagati, a Dalić pomaže svima. A znate kako, time što pomaže sebi i nama kao navijačima reprezentacije”.

Mislite li tu, primjerice, na činjenicu da je posve nenadano uveo Livaju protiv Austrije. A upravo je Livaja bio detonator pobjede… Što bi bilo da je Livajina lopta upućena glavom iz blizine umjesto od vratnice u gol otišla u gol-aut?

“Na dobrom ste tragu. Neki su vikali što Livaja ima uopće raditi u ovoj utakmici. Morate znati, kod svih vrhunskih trenera postoji ideja, misao vodilja, strategijska širina ili slabost, ali trener se drži svoje ideje. Nama je protiv Austrije, a i inače nam nedostaje, falio centarfor kojeg znamo zvati ‘killerom’, ubojicom. Trebao nam je netko baš pokretljiv u kaznenom prostoru. Da sve razbuca. Livaja je najprije dao prvi gol, a poslije je odvukao kompletnu austrijsku obranu na prvu stativu, da bi se lukavi Lovren, svaka mu čast, onako majstorski ostavio Alabu u skladištu, samo se naklonio glavom i dao gol. I doista, Livaja je bio detonator. Ali, to je bila Dalićeva vizija, ideja, a ne želja. Što on ima željeti da netko igra, a drugi da ne igra. On lovi rezultat, svaki se trener čupa. On je shvatio da ga Livaja može iščupati. Tako je i bilo. A da nije? Joooj, bilo bi to strašno. Ali, takvi smo mi, kao da jedva čekamo grešku da se naslađujemo nad njime. I to me puni ogorčenjem”.

Dakle, vi mislite da je Dalić ipak marka, veća nego što mi to i zamišljamo?

“Rezultat je mjerilo svega, a ovdje je riječ o kontinuiranom rezultatu. Dugogodišnjem. Pazite, raditi smjenu generacija, pa to je posao koji traži predviđanje budućnosti, usto morate i onim starijim pokazati da više nisu nedodirljivi. On je to izvodio, i izvodi maestralno. Zbog smjene generacija raširio je reprezentaciju na 25 ljudi. I od svakog zna što može dobiti. Jednu stvar pritom svi zaboravljaju, pa katkad i ja. Ovaj naporan ritam utakmica ne ostavlja vremena za treninge i pripreme. Nekad su pripreme za ovakvu jednu utakmicu trajale sedam, pa i deset dana. Sjećate se onih priprema u Čateškim toplicama, dane i dane su igrači bili tamo s trenerom, dva treninga dnevno, uigravanje, prekidi, strategija. Sada toga nema. Sastanak je postao bitniji od treninga i vi na utakmicama danas gledate ono što ste nekad gledali na treninzima. Dalić tu ima odličnu percepciju. Bio je hrabar, nudio je povjerenje i tražio doprinos od svojih igrača. I sada to odlično štima”.









Letvica je podignuta visoko, što će biti nakon prvog kiksa?

“Tu smo najgori na svijetu. Bojim se i pomisliti. Optužit će ga opet da je preferirao jedne, zanemarivao druge, da nema pojma i tko zna što još ne. Kako može ne imati pojma čovjek koji nas odvede na tri velika natjecanja, dođe do finala SP, do finala Lige nacija? Sada će se stvarati atmosfera da smo predodređeni da ponovimo uspjeh iz Rusije. Teško Dalić može protiv tako pokvarene javnosti, ali može u svom zatvorenom krugu. Naučio je on igrače što hoće, a što neće. I čuti i vidjeti. Primjećujemo, Oršić govori da je sretan da je uopće ovdje, Livaja ističe da se još mora dokazati u klubu. Vidjeli su igrači da s njime nema šale. I zato je Dalić tako jak. I možda naš najbolji trener ikada”!

Pa dobro, što vi očekujete od svjetske smotre?









“Mislim da možemo biti još i bolji, konačno će biti i nekog vremena za pripreme. Ova naša igra, tehnički dotjerana, po zemlji, s brzom izmjenom mjesta, ovi trikovi iz prekida dogovoreni valjda na sastanku, jer nije bilo baš treninga, sve to bi trebalo biti još bolje. Kada stalno igrate dobro rezultat neće izostati. Rezultat izostaje kada ste turbulentni. Sjećam se kada bismo dobivali Bugarsku, Švedsku, a ne bi Maltu… O ambicijama prema vrhu svijeta ne bi ni mrtav. Znate li vi uopće što je svjetski nogomet, koji su tu igrači, koji se tu novac vrti? Pa se postavlja pitanje što mi tu tražimo, a kakvi smo imamo pravo tražiti. To je već veličanstven uspjeh. Samo da nam se riješiti klubaštva, gledanja preko nišana jedni na druge, samo da si pružimo ruku i podršku. Bili bismo još jači. Joj, da je tu energiju usmjerenu na klubaška prepucavanja usmjeriti na izgradnju stadiona. I onoga u Zagrebu i svugdje. Ne bi nam svemir bio kraj. Valjda mora biti tako”.