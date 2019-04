PRESEDAN NA POMOLU! Nekadašnji kapetan hrvatske juniorske reprezentacije zaigrat će za SRBIJU? ‘Da, istina je. Žele me!’

Ovo nije dobro. Barem ne za hrvatski nogomet. Kako god, premda je zateklo i samog igrača, moramo priznati da smo jako iznenađeni. Naime, 22-godišnji igrač Dinama na posudbi u Lokomotivi mogao bi zaigrati za seniorsku reprezentaciju Srbije. Kako? Zašto? Sve je Knežević objasnio u razgovoru za Sportske novosti.

“Istina je! Zvali su me nedavno iz Srbije, zvao me čovjek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju i pitao me jesam li zainteresiran. Moram priznati da me malo zatekao. Potom mi je rekao da zna da mogu ostvariti uvjete igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresiran ili odbijam takvu mogućnost. Ako kažem da me zanima, onda ćemo dalje razgovarati”, rekao je Knežević za naš sportski dnevni list.

Nekad je bio kapetan hrvatske U-19 reprezentacije. Kako kaže, i dalje bi najviše od svega volio obući hrvatski dres u seniorskoj konkurenciji, ali… Konkurencija je prevelika, a veli da mu budućnost po pitanju “kockastog” ili “vatrenog” i nije blistava.

“Gledajte, meni je Hrvatska uvijek prvi izbor, igrao sam u svim selekcijama, bio i kapetan U-19 reprezentacije, naravno, kad bi se pojavila mogućnost da moram birati… Ali, imam osjećaj da me nakon ovog izbornik Gračan i pozove u reprezentaciju, možda će to biti zbog toga da ne odem u Srbiju, a ne znam koliko je to dugoročno. Vidjet ćemo što nosi život i nogomet, nemoguće je predvidjeti rasplet”, kaže Knežević.

Još uvijek, premda ima 22 godine može igrati za U-21 reprezentaciju. Igrao je i u kvalifikacijama, jer je na početku ciklusa još uvijek imao uvjete. I može otići na EURO u Italiju pozove li ga izbornik Gračan. Ali, sve dok ne upiše službeni debi za hrvatsku A-selekciju, može igrati i za Srbiju, budući da mu otac ima srbijansku putovnicu.

“Kao prvo, moj otac ima srbijansku putovnicu. Ja doista ne znam kako su u Srbiji to saznali, kako su uopće došli na ideju da bih ja mogao igrati za njih, ali uvjeravaju da za to postoji realna mogućnost. Možda ne bih mogao zaigrati odmah na Euru U-21 za njih, međutim, tvrde mi da je izvjesno kako bih vrlo brzo mogao dobiti dozvolu da zaigram za Srbiju”, rekao je Knežević.

Zanima li ga Srbija?

“Rekao sam da me zanima, zašto ne? Pa, nogomet je to, ne treba gledati neke druge stvari. Svjestan sam da će biti ljudi koji će tako gledati, međutim mene zanima samo nogometni put, nogometna priča. A, moram priznati, u Hrvatskoj mi perspektiva u ovom trenutku nije blistava, svjestan sam toga, kako sad stvari stoje, teško da ću zaigrati za hrvatsku reprezentaciju. Srbija me zove, očito me jako želi, naravno da razmatram tu mogućnost”, veli nekadašnji kapetan hrvatske juniorske vrste.