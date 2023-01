PRERANO JE DA OVOG HRVATA PROGLASE ‘OTPADOM’! To može samo budala, ali možda oni ne znaju upravljati s blagom koje imaju…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Raditi paniku nakon nastupa Mislava Oršića za Southampton u kup utakmici protiv Newcastlea (0-1), pritom osluškivati navijače njegovog kluba, jalov je i suvišan posao. Po prvi puta „knez Mislav” je počeo utakmicu u startnoj postavi, zaista nije bio primjetan i bio je zamijenjen u 57. minuti.

Čak i mnogi Dinamovi navijači bili su razočarani njegovom partijom na način da su iskazali razočaranje što je on uopće otišao iz Dinama u klub donjeg razreda engleskog premierligaškog nogometa. I to su bezrazložne žalbe.

Naime, Mislav je otišao u Englesku sukladno vlastitim željama, htio se okušati u najjačem svjetskom klupskom natjecanju, bio je svjestan u koji klub dolazi. I? On je na to sve navikao, vukao se od nemila do nedraga dok nije zblistao u Dinamu, prošao je pola svijeta i na koncu uvijek se znao izboriti za sebe. I to partijama koje je pružao.





Treba mu vremena

Činjenica jest da je Oršić u Southampton doveden kao pojačanje, s reklamom dobih nastupa na svjetskoj smotri, ali i onim serijama golova protiv Tottenhama, Atalante, Chelseaja, West Hama… Mnogi su ga u novom klubu, Southamptonu doživjeli i kao opasnu konkurenciju.

Onaj koji je gledao utakmicu Southamptona i Newcastlea nije mogao ne primjetiti koliko puta se Oršić trkom, sprintom i varkom otkrio. A loptu nije dočekao. Sjećamo se iz davnina, isto je znao doživljvati i Luka Modrić prije nekih desetak godina u Realu. Ne samo on, nego mnogi naši nogometaši. Sa sebičnošću suigrača!

Jedan naš znani nogometni stručnjak, šokojni Branko Zebec svojedobno je govorio:

„Da bi kao stranac opstao u momčadi morati ćeš tri puta biti bolji od ostalih„.

Od tih nekdašnjih nogometnih vremena nije se mnogo promijenilo. Dobro, danas je više stranaca, pa je još veća ljubomora i zavist. Zacijelo se sa time susreće i Oršić.

Gledali smo i prvi nastup, kao pričuve, Oršića za Southampton. U isto kup utakmici protiv Manchester Cityja. Koju su ”sveci” iznenađujuće dobili. Oršić je igrao nekih petnaestak minuta. I to na neuobičajenoj poziciji. Na desnoj strani, nešto malo prema sredini.









Naravno, trener se mora slušati, može ”Orša” igrati i na tome mjestu. Ali, on se ipak proslavio, i to svjetski, na lijevoj strani. I prodorima i udarcima i proigravanjima. A niti protiv Newcastlea nije bio na svojoj najjačoj poziciji.

Uostalom, tek je neki dan došao na obalu Atlantskog oceana, u lijepi grad na jugu Engleske, na obali, s velikom nogometnom tradicijom. I očekivati da će odmah poludjeti je pretenciozno i glupo. Zaista smo uvjereni da će se Oršić snaći u Engleskoj, da neće doživjeti sudbinu Nikole Vlašića ili Boška Balabana. Koji su se „zamračili„ u Aston Villi, odnosno Evertonu.

Štoviše, očekujemo potvrdu njegove vrijednosti i još veći doprinos u reprezentaciji.









Ako ćemo biti pravični, niti Ivan Perišić ne doživljava neke naročite hvalospjeve u Tottenhamu, čak i mahom kritike. No, niti njemu se lopte ne dodaju kada je u pravoj situaciji, ne broje mu se asistencije za pogodak. U Engleskoj vladaju neka druga pravila i mjerila, a sebičnost suigrača je enormna. Zato to znači da je Perišić slab igrač? Ili Oršić?

Ma kakvi. Kada oni osjete da su pravi i oni će biti malo sebičniji, time i bolji. Ipak je to najjača liga svijeta.

Kada Oršić prvi puta, pa još nekoliko puta, spasi Southampton, kada on dobije na samopouzdanju, pa čak i na sebičnosti, sve će doći na svoje mjesto. Ako je mogao „miješati„ Brazilce, Španjolce, Marokance, koga sve ne, sigurno neće igrački nestati u Premier ligi.

Od aklimatizacije, uigravanja, upoznavanja, ali i iščekivanja Oršić još nije u stanju da ih naniže nekoliko i poentira. Po čemu je bio prepoznatljiv. Uostalom, u njega se sumnjalo i kada je došao u Dinamo, komentari mnogih navijača bio je u stilu „kakvog smo mi to Pinokija doveli”. A u kratko vrijeme postao je jedna od najvećih klupskih legendi u povijesti.

Suditi Oršića kao igrača u dvije utakmice u Engleskoj, odigrane sa skromnom minutažom, fakat je naglo i nepromišljeno. Oršić igra tamo gdje je želio, čeka svoju šansu i neminovno će je zgrabiti. Samo kada suigrači shvate kakvog dragulja imaju kraj sebe.

Što nitko ne spominje trenera Southamptona? Pa, na koja mjesta stavlja takvog igrača koji se proslavio na lijevoj strani? Možda je u tome poanta. No, najbitniji dio bilo kakvog zaključka jest da je za bilo kakvu ocjenu Oršičeve želje, poteza, Dinamovog transfera baš prerano.

Mi ga čekamo pravog već u kvalifikacijama za europsku smotru u Njemčkoj, u utakmicama krajem ođujka, 25. protiv Walesa u Splitu i tri dana kasnije u Istanbulu kod Turske. U njega jednostavno morate imati povjerenja.