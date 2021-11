PREPISAO SVU ZARADU NA SUPRUGU, ONA ZATRAŽILA RAZVOD ISTE SEKUNDE; Žena nogometaša ‘gurnula’ u bankrot

Da je ljubav slijepa, uvjerio se nedavno reprezentativac Zimbabvea Tendai Ndoro (36).

Naime, on je svu svoju zaradu od nogometa prepisao na suprugu Thando Maseko, a ona je zatražila razvod čim se to dogodilo.

Prije četiri godine prešao je u saudijski Al-Faisaly Harmah u transferu vrijednom 500.000 eura. Tamo je proveo nekoliko mjeseci, a potom se vratio u južnoafrički nogomet, točnije, u Ajax Cape Town. Posljednji klub mu je bio Highland Park, isto južnoafrička momčad.

Nogometaš je proglasio bankrot, naveo je kako mu je supruga, koja je bivši model, uzela novac, sve nekretnine i automobile.

Former warriors striker Tendai Ndoro was reportedly kicked out of his affluent home in Kyalami Estates in Johannesburg, South Africa, by his wife Thando Maseko

It appears Ndoro’s property in South Africa is not registered in his name the biggest mistake that will be his downfall pic.twitter.com/eyNuTztdtA

— ZimViral ® (@ZimViral) November 1, 2021