PREOKRET U ‘SLUČAJU KALINIĆ’! Dalić otkrio što protjerani napadač mora napraviti da bi se vratio među Vatrene

Nikola Kalinić izjavio je da bi se rado vratio u reprezentaciju kad bi se neke stvari promijenile. Zlatko Dalić drži da je sve jasno:

“Kaliniću su vrata reprezentacije otvorena, to sam već kazao. Na njemu je potez”, rekao je Dalić za Sportske novosti.

Ono što je važno naglasiti, izbornik traži ispriku za incident u Rusiji, ali ne zbog sebe nego reda u ekipi. Sada je na Kaliniću da prizna pogrešku i ispriča se momčadi koja ga na koncu može prihvatiti i ne mora. Dalić je, istaknut ćemo, u Rusiji donio ‘ad hoc’ odluku i to ispravnu i eliminirao je igrača koji je narušavao red. Na kraju je bez njega dogurao do drugog mjesta, ali Kaliniću su vrata ponovo otvorena, pogotovo sada kada nema više Mandžukića.

Izbornik je ovom prilikom potvrdio da se Mandžukić sigurno neće vratiti.

“Obveza nam je naći drugo rješenje. Ako budemo zazivali Bobana, Šukera, Mandžukića… gdje smo? Trebamo gledati dalje. Pustimo što je bilo, Svjetsko prvenstvo je prošlost, srebro je tu, ali naš posao je ono to je pred nama. Tu su Rebić, Kramarić, Vlašić, Brekalo, Livaja, Santini… Ako stalno budemo govorili “Mandžukić, Mandžukić”, ići ćemo u krivom smjeru. Kad bih sada pričao o njemu, to bi bilo traženje alibija. Ja bih ga htio u reprezentaciji, istoga trena, no poštujem njegovu odluku”, izjavio je Dalić.

Podsjećamo, Nikola Kalinić rekao je u petak kako bi se htio vratiti u reprezentaciju iz koje je potjeran prije četiri mjeseca tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji.

“Otvoren sam za povratak. Teško je za objasniti no jasno je da bih se volio vratiti, ali neke stvari se moraju promijeniti“, rekao je Kalinić u intervjuu za španjolske sportske novine AS. Nije naveo koje bi se „stvari“ morale promijeniti da opet zaigra za Hrvatsku.

Njega je izbornik Zlatko Dalić bio poslao doma nakon pobjede od 2-0 u prvom kolu protiv Nigerije kada je odbio ući s klupe u posljednjim trenucima susreta. Kalinić je navodno rekao da ga bole leđa no kasnije se ispostavilo da je već duže vrijeme bio nezadovoljan statusom pričuvnog igrača.

Upitan što se dogodilo u Rusiji odgovorio je: “Već se puno govorilo o tome. To je prošlost. To što se dogodilo je jedna duga priča i o njoj se već puno govorilo“.

Prije toga nije htio govoriti za hrvatske medije koji su žestoko kritizirali njegov potez na prvenstvu. Navodno je bio nezadovoljan jer su ga sadašnji izbornik Zlatko Dalić i njegov prethodnik Ante Čačić ostavljali na klupi dajući prednost igračima poput Mandžukića i Andreja Kramarića navodeći kao razlog manjak njegovog iskustva ili slabiju formu.

Kalinić je deset godina igrao za Hrvatsku te je u 42 utakmice zabio 15 golova.