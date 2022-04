PREMINUO VELIKI NOGOMETNI STRIJELAC: Rijetki su zabijali toliko, a jedna pohvala se ne zaboravlja

Tužna vijest pogodila je nogometnu Njemačku, osobito istok zemlje. Preminuo je Joachim Streich, dugogodišnji uspješni napadač koji se proslavio u dresu reprezentacije DDR-a, tadašnje Istočne Njemačke.

Streich je u 72. godini izgubio borbu s dugom i teškom bolešću. Vijest o smrti objavio je Magdeburg, klub u kojem je svojedobno ostavio trag na terenu, s 237 prvenstvenih utakmica i 171 golom u razdoblju od 1975. do ’85. godine.

Opraštajući se od svojeg velikana, Magdeburg je istaknuo da će Joachim Streich nastaviti živjeti u srcima članova i navijača kluba.

Igrajući za reprezentaciju tadašnje Istočne Njemačke, Streich se na terenu istaknuo sa 102 nastupa i 55 golova, čime je postao rekorder te države u obje kategorije. Od momčadskih uspjeha, najviše se pamti olimpijska bronca osvojena 1972. godine u susjedstvu, u Zapadnoj Njemačkoj, na Olimpijskim igrama u Muenchenu.

Former East Germany forward Joachim Streich has died at the age of 71. He was his national side's record goal scorer.https://t.co/Rl3I7dzRdC

— DW News (@dwnews) April 16, 2022