Preminuo veliki golman svjetskih doprvaka, pamti se po nesvakidašnjem potezu

Tužne vijesti došle su iz Nizozemske. Preminuo je Jan Jongbloed, veliki golman iz slavne generacije tamošnje reprezentacije, član momčadi koja je igrala u dva finala Svjetskog prvenstva, 1974. i ’78. godine.

Jongbloed je bio u generaciji čija je glavna zvijezda bio legendarni Johan Cruyff, a pamti se po nesvakidašnjem potezu za jednog golmana.

Iako je bio čuvar mreže, Jongbloed je bio u akciji s brojem osam na leđima. ‘Osmica’ je inače namijenjena za igrače u sredini terena, no veliki nizozemski golman uzeo ju je za sebe.

Rust zacht, Jan. 🙏

We are saddened by the passing of former Oranje goalie Jan Jongbloed (82). The legendary goalkeeper played two World Cup finals for the national team in 1974 and 1978. Our thoughts are with all of his family and relatives. 🧡 pic.twitter.com/HihrCyzEsO

— OnsOranje (@OnsOranje) August 31, 2023