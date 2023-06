Preminuo poznati nogometaš: ‘Napustio nas je moj heroj, najbolji prijatelj, jako će nedostajati mami’

Tužne vijesti dolaze nam iz Engleske, gdje se danas sportska javnost oprašta od velikana Chelsea Johna Hollinsa, koji je preminuo u 76. godini života.

Hollins je pravo dijete ‘Bluesa’, karijeru je započeo u klubu iz zapadnog Londona s 15 godina, da bi kroz povijest skupio više od 500 nastupa za klub sa Stamford Bridgea.

Nakon igračke karijere Hollins je 1985. godine preuzeo menadžersku ulogu u Chelseaju, na kojoj se zadržao tri godine, da bi potom vodio još Swansea City, Rochdale, Stockport Tiger Star, Crawley Town i Weymouth.

“Nogometni klub Chelsea s velikom tugom objavljuje da je naš bivši igrač i menadžer John Hollins preminuo u dobi od 76 godina. Svi u klubu izražavamo iskrenu sućut Johnovoj obitelji i prijateljima”, napisali su u svojem priopćenju iz Chelsea.

Chelsea Football Club is greatly saddened to announce the passing of our former player and manager John Hollins MBE.

All at the club send our heartfelt condolences to John’s family and friends. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 14, 2023