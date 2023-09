Preminuo mladi engleski reprezentativac (23): Objava zaručnice slama srca

Autor: Dnevno GIŠ

Tužne vijesti dolaze nam iz Engleske, gdje je u 23. godini života, nakon duge borbe s teškom bolešću, preminuo bivši mladi reprezentativac engleske Ben Cull.

Mladi nogometaš je do pojave teške bolesti, rak kostiju, bio reprezentativac Gordog Albiona u mlađim kategorijama, dok je ligaški nogomet je igrao za Southampton, u kojem je bio jedan od najboljih igrača.

Cull je dijagnozu raka kostiju saznao 2017. godine, što je naprasno prekinulo njegovu nogometnu karijeru, a preminuo je par tjedana nakon što je zaprosio svoju djevojku Daisy Morrison.





“Hoćeš li se udati za mene? Daisy, planirao sam ovo od prošle godine. Ovo nije bilo baš ono što sam imao na umu kad sam ti htio reći što osjećam prema tebi i kako bih te mogao pitati”, napisao je Ben svojoj djevojci niti mjesec dana prije prerane smrti.

#BenCull, un joven que jugó para la selección inglesa de fútbol, murió a los 23 años tras una dura lucha contra el cáncer 😢. Desde los 17 años, se enfrentó al sarcoma de Ewing, un tipo de tumor óseo maligno 💀. Antes de fallecer, le pidió matrimonio a su novia, #DaisyMorrison. pic.twitter.com/uu36LqhAdE — InfDatSports. (@infdatsports) September 16, 2023

Laku noć dragi

“Ti si bio razlog zbog kojeg sam se smiješila svaki dan, razlog zbog kojeg sam se budila, ti si bio prva osoba kojoj sam se obratila s problemom. Osoba pored koje sam se osjećala sigurno svake noći, osoba koja je nasmijavala cijelu sobu, ti si bio razlog za sve ovo, dao si mi svrhu.









Jedina osoba s kojom trenutno želim razgovarati si ti, a ja to ne mogu, to je nešto što me uništava. Rekao si mi toliko puta da budem hrabra za tebe i da nikada ne odustajem i obećavam da ću pokušati.

Već mi jako nedostaješ i sjećat ću se svake sekundu svakog dana, dragi moj, maženja, ljubljenja, smijanja, slanja poruka i svega ostalog. Moje srce nikada, nikada neće zacijeliti od ove rupe koju si ostavio.

Pustiti te uvijek će biti najteža stvar koju ću ikada morati učiniti. Laku noć dragi, vidimo se gore jednog dana, opet ćemo se naći dragi moj i završit ćemo priču jer još nije gotova”, napisala je Daisy u oproštaju od Bena.