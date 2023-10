Preminuo legendarni Sir Bobby Charlton

Tužne vijesti dolaze nam s otoka, gdje je preminula legenda Manchester Uniteda i član engleske reprezentacije koja je 1966. postala svjetski prvak, Sir Bobby Charlton u 87. godini.

Prije tri godine je objavljeno da je Charlton obolio od demencije i nakon toga se nije često pojavljivao u javnosti.

Sir Bobbyja Charltona smatraju jednim od najboljih nogometaša u povijesti, a s 49 golova gotovo 50 godina bio je najbolji strijelac engleske reprezentacije. Kasnije su više od njega zabili Wayne Rooney i Harry Kane.

Sad, terrible news. Sir Bobby Charlton has died at the age of 86, he was one of the greatest players the game has seen.

“It is with great sadness that we share news that Sir Bobby passed peacefully in the early hours of Saturday morning. He was surrounded by his family”. pic.twitter.com/8BS4P64aa9

