PREMINUO LEGENDARNI NOGOMETAŠ REALA: Jedini u povijesti sa šest naslova europskog prvaka

Autor: G.I.Š.

Kako su danas javili španjolski mediji u 88. godini života preminuo je legendarni igrač Reala iz Madrida Francisco Gento Lopez.

Paco Gento Lopez bio je legendarno lijevo krilo Reala iz Madrida, za koje je od 1953. do 1971. odigrao 600 utakmica i postigao 182 gola, a jedini je nogometaš u povijesti koji je šest puta bio prvak Europe.

Genta mnogi drže jednim od najboljih igrača u povijesti Španjolske, a bio je suigrač slavnog Alfreda di Stefana.

Počasni predsjednik

Paco je svih šest naslova osvojio s Real Madridom, a još je dva puta bio u finalu. S Realom je osvojio i 12 španjolskih prvenstava, dva Kupa kralja i jedan Interkontinentalni kup.

Gento Lopez je do smrti je bio počasni predsjednik Reala, na funkciji je naslijedio nakon smrti velikog prijatelja i suigrača Alfreda di Stefana. Njih dvojica su vodila Real do pet uzastopnih europskih naslova, što do sada niti jedan klub nije uspio ponoviti.

Navijači Reala iz Madrida opraštaju se od svoje legende na društvenim mrežama.