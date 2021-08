PREMINUO ISKUSNI IGRAČ (35), KRENUO U VELIKANU: ‘Nema više našeg najdražeg kapetana, vođe i legende’

Sam Oji, engleski stoper koji je prve igračke korake napravio u juniorskoj momčadi Arsenala u razdoblju od 2000. do ’04., preminuo je u 36. godini.

Oji je bio u teškom stanju nakon što mu je sinoć pozlilo. Dan kasnije, iz Engleske je stigla tužna vijest o njegovoj smrti. Posljednju igračku epizodu imao je u niželigašu Highgate Unitedu, u kojem se okrenuo trenerskom poslu, a klub je približio što se dogodilo u borbi 35-godišnjeg nogometaša koju nije uspio dobiti.

‘Sam je jako bolestan, ali bori se kao ratnik kakav je uvijek i bio’, izvijestio je Highgate United približavajući Ojijevo teško stanje.

Nakon smrti 35-godišnjeg člana njihovog kluba, Highgate United se u novoj poruci oprostio od čovjeka koji im je značio puno.

‘Otišao je Samuel Oji, naš omiljeni kapetan, vođa i legenda’, objavio je klub na profilu na Twitteru.

All it is with a very heavy heart that I am deeply saddened to inform you, that our beloved Captain, Leader and Legend Samuel Oji has sadly passed away. The thoughts of all at Highgate United FC are with Sam’s wife, children and family at this very sad time.

RIP Oji 💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/tayyp5M1vb

— Highgate United FC (@HighgateUnited) August 28, 2021