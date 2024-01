Preminuo Franz Beckenbauer, teška bolest slomila svjetsku nogometnu legendu

Svijet nogometa tuguje. Iz Njemačke je stigla vijest da je preminuo Franz Beckenbauer, svjetski prvak kao igrač i izbornik s reprezentacijom, a u klupskoj karijeri, legenda Bayerna iz Muenchena.

Beckenbauer je bolovao od Alzheimerove bolesti koja je njegovo stanje učinila krhkim, kako je nedavno otkrio njegov brat Walter. Napustio nas je sa 78 godina.

U dokumentarnom filmu na njemačkom ARD-u, Walter Beckenbauer govorio je o teškoj borbi svojeg slavnog brata, koji je u Njemačkoj stekao nadimak Kaiser, odnosno – Car. “Ne osjeća se dobro. Ako bih vam rekao da je dobro, lagao bih, a ne volim lagati”, rekao je brat nedavno o njemačkoj legendi.

Germany and Bayern Munich legend Franz Beckenbauer, one of the greatest players of all time, has died at the age of 78 pic.twitter.com/rKCkjGsJ9R

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 8, 2024