Preminuo bivši suigrač Ivice Olića, pamti ga i reprezentacija

Tužne vijesti došle su iz Ukrajine. Tamošnji mediji objavili su da je iznenada preminuo Bogdan Šeršun, nekadašnji ukrajinski reprezentativac, bivši stoper s četiri nastupa u dresu svoje nacionalne momčadi u razdoblju od 2003. do ’06. godine.

Šeršun je preminuo s 42 godine, a kao uzrok smrti spominje se teška bolest s kojom se dugo borio.

U klupskoj karijeri, preminuli nogometaš ostavio je trag u dresu nekoliko momčadi u svojoj domovini, a izvan ukrajinskih granica, pamti se igranje za CSKA iz Moskve. Ondje je Šeršunu suigrač bio nekadašnji hrvatski reprezentativni napadač Ivica Olić, danas u stručnom stožeru Zlatka Dalića.

Igrajući za CSKA, Olić i Šeršun zajedno su slavili veliki europski trofej, pobjedu u tadašnjem Kupu Uefe u sezoni 2004./05.

CSKA je s ukrajinskim igračem imao i dva naslova u ruskom prvenstvu te jedan osvojeni Superkup Rusije, također u razdoblju dok je u moskovskom klubu u akciji bio i Ivica Olić.

Kasnije u nogometnim vodama, nakon završetka igranja, Šeršun je radio i kao televizijski komentator.

Well known ex Ukraine NT footballer & later TV pundit Bohdan Shershun has sadly passed away aged 42 @VZverov reports that the former defender (FC Dnipro, Kryvbas, Arsenal Kyiv & Volyn as well another club where he won the UEFA Cup) was battling a long illness

