PREMINUO BIVŠI REPREZENTATIVAC (32): Operaciju preživio, svi su se nadali čudu…

Nepunih mjesec dana nakon što je završio u bolnici, stigle su tužne vijesti da je s 32 godine preminuo Masato Kudo, nekadašnji japanski reprezentativac, koji se u borbi za život našao u rukama liječnika.

Bivši reprezentativac završio je na operacijskom stolu nakon što mu je bio ustanovljen hidrocefalus, nakupljanje tekućine u mozgu, a zbog toga, ranije ovog mjeseca bio je podvrgnut operaciji mozga, s nadom da će se dogoditi oporavak nakon operativnog zahvata.

Tužne vijesti o gubitku borbe za život 32-godišnjeg nekadašnjeg reprezentativca objavio je Tegevajaro Miyazaki, klub kojem je Kudo pristupio u siječnju.

Preminuli nogometaš je tijekom karijere bio u akciji u četiri japanska kluba. Prije dolaska u Tegevajaro Miyazaki, Kudo je svoj put gradio u Kashiwa Reysolu, Sanfrecce Hiroshimi i Renofa Yamaguchiju, a pamti i dvije klupske epizode u različitim krajevima svijeta.

Prije više od pet godina bio je u američko-kanadskom MLS-u, u dresu Vancouver Whitecapsa, dok je lani u ljeto završio svoju epizodu u Australiji, u Brisbane Roaru. Ondje je proveo nešto više od pola godine.

Whitecaps FC mourn the passing of Masato Kudo.

We offer our condolences to Kudo's family and friends at this difficult time.

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) October 21, 2022